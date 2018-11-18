اريد نقل زوجتي الى الجلفة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

نْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِما سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ؛ إلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ أَبَطْأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم: 2699] بهذا اللفظ.

أخوكم من مدينة الجلفة متزوج منذ اربعة اشهر وزوجتي معلمة منذ 06 سنوات في مدينة بوسعادة مع العلم أني مقيم في ولاية الجلفة وأعمل فيها

وأنا ألتقي بزوجتي مرتين في الشهر ولي بنتان 03 سنوات و05 سنوات تحت كفالتي من زواج سابق ولكم أن تتخيلو معاناتي ومعاناة زوجتي

طرقت العديد من الابواب لكن دون جدوى , فالله الله أسألكم كل من بستطيع مساعدتي على تحويل زوجتي الى مدينة الجلفة أو إحدى البلديات القريبة ألا يبخل علينا والله لا يضيع أجر المحسنين



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