ملكة زوجي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 18 نوفمبر 2018
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- الجنس
- أنثى
لسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
18-11-2018 بتاريخ
حياكن الله و بياكن و جعل الجنة بل الفردوس مثواي و مثواكن
أرحب بكن على صفحتي و على مدونتي
م̀́د̀́ۈ̀́ن̀́ت̀́ـــــــــــــــي̀́ م̀́ل̀́ك̀́ة ز̀́ۈ̀́ج̀́ي̀́ ---ق̀́ل̀́م̀́ آ̀́ن̀́ث̀́ﮯ ----
في منتداي الغالي الذي فتح لنا الأبواب للتعبير و البوح و اطلاق العنان لأقلامنا و اسلة حبرنا على صفحاته
عسى ان تكون قطرات حبرنا لصفحاتك يا منتدانا الغالي عطرا كالمسك ... اميــــــــن ...
مدونتي بعنوان بسيط يعبر عن بساطة محتواها و لكن بكلمات صادقة تعبر عن صدق مضمونها
فلم تكتب كلمة يوما إلا و كان وراءها قصة و حكاية و لم اصغ جملة او انظم بيتا الا و كان ورائه احداث
فكل ما اكتبه اهداء زۆجٍيَ آلُغآلُيَ
حٍفَظًہ آلُلُہ
مرحبا بكن أخياتي في الله و يا من أحبكن في الله بين حنايا مدونتي
مدونة
قلم أنثى
18-11-2018 بتاريخ
حياكن الله و بياكن و جعل الجنة بل الفردوس مثواي و مثواكن
أرحب بكن على صفحتي و على مدونتي
م̀́د̀́ۈ̀́ن̀́ت̀́ـــــــــــــــي̀́ م̀́ل̀́ك̀́ة ز̀́ۈ̀́ج̀́ي̀́ ---ق̀́ل̀́م̀́ آ̀́ن̀́ث̀́ﮯ ----
في منتداي الغالي الذي فتح لنا الأبواب للتعبير و البوح و اطلاق العنان لأقلامنا و اسلة حبرنا على صفحاته
عسى ان تكون قطرات حبرنا لصفحاتك يا منتدانا الغالي عطرا كالمسك ... اميــــــــن ...
مدونتي بعنوان بسيط يعبر عن بساطة محتواها و لكن بكلمات صادقة تعبر عن صدق مضمونها
فلم تكتب كلمة يوما إلا و كان وراءها قصة و حكاية و لم اصغ جملة او انظم بيتا الا و كان ورائه احداث
فكل ما اكتبه اهداء زۆجٍيَ آلُغآلُيَ
حٍفَظًہ آلُلُہ
مرحبا بكن أخياتي في الله و يا من أحبكن في الله بين حنايا مدونتي
مدونة
قلم أنثى