م̀́د̀́ۈ̀́ن̀́ت̀́ـــــــــــــــي̀́ م̀́ل̀́ك̀́ة ز̀́ۈ̀́ج̀́ي̀́ ---ق̀́ل̀́م̀́ آ̀́ن̀́ث̀́ﮯ

احب فيك طيبتك واخلاصك وصدقك وصبرك على شقاوتي لدرجة تجعلني انتقد نفسي من حديث تكلمت فيه معك احب فيك رومانسيتك لدرجة انك تغرقني في بحر حبك وعاطفتك احب فيك دفاعك عني ولا ترضى بكلمة يتفوه بها جاهل احب غيرتك حتى وان كانت شديده لان غيرتك تجعلني سيدة نساء هذا الزمان وتجعلني انظر اليك نظرة محبه تريد ان تنقض في احضان زوجها احب فيك شقاوتك في اوقات نومي و اوقات حزني واوقات طبخي احب فيك انك لاترضى ان تراني غاضبه او قلقه تجعلني افكر في نفسي كيف ارد جميلك هذا وكم من الوقت ساستغرق احب فيك طريقة نومك كطفل بريء تائه يبحث عن حضن امه احب فيك هداياك التي تجعلني اعجز عن التكلم بذاك الموقف وتجعلني التجئ الى البكاء كطفلة رات لعبه تتمناها واحب فيك نظراتك الشرسه التي لايفهم معناها سواي واحب فيك ضحكتك وقت حزنك وتقهقه بصوت عالٍ حتى تريني انك بخير لا ارضى ان يتكلم فيك بشر وان تكلموا ساجعلهم يذوقون جحيم تمردي واغار عليك كغيرة طفل لايريد من احدٍ ان يجلس مكانه في حضن امه واكثر



زوجي العزيز لو اردت ان اكتب عنك لن اوفي ولو جزء من عطائك لي فلتسامحني وتصفح عني لعلي اوفيك باكثر مما تظن



زوجي العزيز استعيذ بالله من دنيا تخلو منك!♥ وان الله يحفظنا من اعين الحاسدين وشر الحاقدين وان الله يمدنا بالعمر ولا يفرقنا واستودع الله نفسنا وعائلتنا من كل مكرره



زوجي العزيز ......... احبك ​