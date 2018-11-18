م̀́د̀́ۈ̀́ن̀́ت̀́ـــــــــــــــي̀́ م̀́ل̀́ك̀́ة ز̀́ۈ̀́ج̀́ي̀́ ---ق̀́ل̀́م̀́ آ̀́ن̀́ث̀́ﮯ ----

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
19
الإعجابات
17
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
لسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

18-11-2018 بتاريخ
حياكن الله و بياكن و جعل الجنة بل الفردوس مثواي و مثواكن
أرحب بكن على صفحتي و على مدونتي
م̀́د̀́ۈ̀́ن̀́ت̀́ـــــــــــــــي̀́ م̀́ل̀́ك̀́ة ز̀́ۈ̀́ج̀́ي̀́ ---ق̀́ل̀́م̀́ آ̀́ن̀́ث̀́ﮯ ----
في منتداي الغالي الذي فتح لنا الأبواب للتعبير و البوح و اطلاق العنان لأقلامنا و اسلة حبرنا على صفحاته
عسى ان تكون قطرات حبرنا لصفحاتك يا منتدانا الغالي عطرا كالمسك ... اميــــــــن ...



مدونتي بعنوان بسيط يعبر عن بساطة محتواها و لكن بكلمات صادقة تعبر عن صدق مضمونها
فلم تكتب كلمة يوما إلا و كان وراءها قصة و حكاية و لم اصغ جملة او انظم بيتا الا و كان ورائه احداث

فكل ما اكتبه اهداء زۆجٍيَ آلُغآلُيَ
حٍفَظًہ آلُلُہ


مرحبا بكن أخياتي في الله و يا من أحبكن في الله بين حنايا مدونتي

مدونة


قلم أنثى
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
19
الإعجابات
17
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#2
احب فيك طيبتك واخلاصك وصدقك وصبرك على شقاوتي لدرجة تجعلني انتقد نفسي من حديث تكلمت فيه معك احب فيك رومانسيتك لدرجة انك تغرقني في بحر حبك وعاطفتك احب فيك دفاعك عني ولا ترضى بكلمة يتفوه بها جاهل احب غيرتك حتى وان كانت شديده لان غيرتك تجعلني سيدة نساء هذا الزمان وتجعلني انظر اليك نظرة محبه تريد ان تنقض في احضان زوجها احب فيك شقاوتك في اوقات نومي و اوقات حزني واوقات طبخي احب فيك انك لاترضى ان تراني غاضبه او قلقه تجعلني افكر في نفسي كيف ارد جميلك هذا وكم من الوقت ساستغرق احب فيك طريقة نومك كطفل بريء تائه يبحث عن حضن امه احب فيك هداياك التي تجعلني اعجز عن التكلم بذاك الموقف وتجعلني التجئ الى البكاء كطفلة رات لعبه تتمناها واحب فيك نظراتك الشرسه التي لايفهم معناها سواي واحب فيك ضحكتك وقت حزنك وتقهقه بصوت عالٍ حتى تريني انك بخير لا ارضى ان يتكلم فيك بشر وان تكلموا ساجعلهم يذوقون جحيم تمردي واغار عليك كغيرة طفل لايريد من احدٍ ان يجلس مكانه في حضن امه واكثر

زوجي العزيز لو اردت ان اكتب عنك لن اوفي ولو جزء من عطائك لي فلتسامحني وتصفح عني لعلي اوفيك باكثر مما تظن

زوجي العزيز استعيذ بالله من دنيا تخلو منك!♥ وان الله يحفظنا من اعين الحاسدين وشر الحاقدين وان الله يمدنا بالعمر ولا يفرقنا واستودع الله نفسنا وعائلتنا من كل مكرره

زوجي العزيز ......... احبك
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
19
الإعجابات
17
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#3
اليوم اشتقت أن أحدثك...اشتقت أن أخاطبك ...
لا اعلم عن ماذا !!! ربما عن الشوق الذي يسكنني
!! أو عن الحنين الذي يأسرني إليك !!!
إني أقترب من الجنون..
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
19
الإعجابات
17
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#4
اود اخباركم بسر :
:love:
امممم
اتعلمون ما هو؟؟؟ انه قلبي:$
فيّ قَلبي : يغفو أميِر فَاضت له الرّوحُ شوقاً : :✿♡̷̷̷̷̷̷̷انه زوجي الحبيب
 
زهور الأمل

زهور الأمل

:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفات
#7
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,341
الإعجابات
4,283
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#7
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
:whistle::whistle::whistle:
ماشاء الله..كلام احلى من العسل(y)
خطته ااحلى الانامل:love: وجسدته اطيب روح
تخللت فكري من اول قراءة:unsure:
اين كنتي ايام المسابقة اختاه:cry:
على كل حال فاننا ننتظار ابداعك في كل من القسمين
خاصة والمنتدى بصفة عامة
منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]
منتدى الحياة الزوجية
وعذرا على المقاطعة
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#8
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,760
الإعجابات
48,944
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#8
أدام الله السعادة بينكما وجمعكما في جنات النعيم كما جمعكما في الدنيا ^^
مبارك افتتاح المدونة، بالتوفيق ان شاء الله
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top