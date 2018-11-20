✋🤚محتاج دعواتكم لنور عيني

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

إخوتي أخواتي

حبيبتي ونور عيني وتاج رأسي التي لا أملك سواها في هذه الدنيا ....أمي

اليوم تعمل عملية

وهي كبيرة في السن ولديها مرض مزمن ارتفاع الضغط ،والمخدر خطير في حالتها ....

أدعوا معي جزاكم الله خيرا أن تخرج بخير وعافية

فأنا والله والله كأني طير قصت جناحيه هنا

والله والله فكرت فيكم كإخوة وأخوات معها على نفس التراب تراب وطني الجزائر

فكرت فيكم وفي وقفتكم الأخوية التي كانت وما تزال الى يومنا هذا

دخلت صباحا وأردت كتابة الموضوع ثم تراجعت

لكن ومع مرور كل دقيقة يرتجف قلبي

ويزداد قلقي

وقررت أنه يجب أن أفضفض بقلقي وإلا سأنفجر فلم أحب إبداء قلقي في الهاتف أمام إخوتي وأخواتي

بارك الله فيكم مسبقا وجزاكم الله خيرا كثيرا

ولا أراكم الله مكروها في أحبابكم