✋🤚محتاج دعواتكم لنور عيني

حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#1
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,310
الإعجابات
12,663
النقاط
791
العمر
33
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#1
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
إخوتي أخواتي
حبيبتي ونور عيني وتاج رأسي التي لا أملك سواها في هذه الدنيا ....أمي
اليوم تعمل عملية
وهي كبيرة في السن ولديها مرض مزمن ارتفاع الضغط ،والمخدر خطير في حالتها ....

أدعوا معي جزاكم الله خيرا أن تخرج بخير وعافية
فأنا والله والله كأني طير قصت جناحيه هنا
والله والله فكرت فيكم كإخوة وأخوات معها على نفس التراب تراب وطني الجزائر
فكرت فيكم وفي وقفتكم الأخوية التي كانت وما تزال الى يومنا هذا
دخلت صباحا وأردت كتابة الموضوع ثم تراجعت
لكن ومع مرور كل دقيقة يرتجف قلبي
ويزداد قلقي
وقررت أنه يجب أن أفضفض بقلقي وإلا سأنفجر فلم أحب إبداء قلقي في الهاتف أمام إخوتي وأخواتي
بارك الله فيكم مسبقا وجزاكم الله خيرا كثيرا
ولا أراكم الله مكروها في أحبابكم
إحترامي وتقديري
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
35
الإعجابات
34
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#2
اسألك يا كريم يا رب العرش العظيم ان تشفي والدتها وتعافيها يا الله وتحفظها لها يا الله يا كريم
اسال الله العظيم ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما
ان شاء الله تنجح العملية
وابقى طمنا على اخبارها وان شاء الله مايكون غير الخير
 
آخر تعديل:
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#3
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,310
الإعجابات
12,663
النقاط
791
العمر
33
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#3
وكأني كنت حاسس وڤلبي دليلي أنو رايحين يأجلو العملية
راحت لثم صائمة وڨالها الطبيب أسمحيلي ميش اليوم حتى نهار الخميس
يعني ما كلفش خاطرو يبعث فالهاتف لبارح ويڨولهم تأجلت
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
ربي يشفيه يا سيدي وتعڨب على خير يا رب
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#5
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,310
الإعجابات
12,663
النقاط
791
العمر
33
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#5
قال ملكة زوجي:
اسألك يا كريم يا رب العرش العظيم ان تشفي والدتها وتعافيها يا الله وتحفظها لها يا الله يا كريم
اسال الله العظيم ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما
ان شاء الله تنجح العملية وبقاي قوليلنا على اخبارها وبربي مايكون غير الخير
دمتي غاليتي
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أختي الكريمة بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا على الدعوات الطيبة يا طيبة
لا أراك الله مكروها في عزيز آمين
العملية تأجلت ليوم الخميس يعني لعب على الاعصاب بامتياز ربي يسلكها على خير وخلاص
ملاحظة أنا أخ بارك الله فيك
إحترامي وتقديري
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#6
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,310
الإعجابات
12,663
النقاط
791
العمر
33
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#6
قال البحر الهادي:
السلام عليك
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويعافيها
إضغط للتوسيع...
بارك الله فيك على الدعوات الطيبة أخي الفاضل
لا أراك الله مكروها في عزيز
جزاك الله خيرا
إحترامي وتقديري
 
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