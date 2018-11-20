المولد النبوى الشريف

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
891
الإعجابات
1,323
النقاط
51
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#1

على غراركل الجزائرين وفي كل سنة
جديد نحتفل باحياء مولد خاتم الانبياء والمرسلين
محمد صلى الله عليه وسلم
وفي كل ارجاء الجزائر نجد محبات خير الانام تبدعن اناملهن
في احضار الذ واشهى الاطباق اليوم سوف اشارككم
بطبق نحضره كل سنة في هذه الاحتفالية
الرشتة
اولا :نحضر المرق
دجاج
جزر
لفت
كورجات
حميصة
بصل
فلفل اسود
قرفة
ملح
كركم
نقلي الدجاج مع البصل فالزيت

IMG_20181119_153237.jpg


IMG_20181119_152738.jpg
وبعدها نحط الخضر الباقية مع توابل يتقلاو

IMG_20181119_153426.jpg
وكى يتقلاو اكل مع بعض مليح نحطلهم الماء الساخن ونخليهم حتى يطيب كلش
ثانيا: نحضرالرشتة تاعى
نحلها مليح بدى منظيفلها والوو
كى يغلى الماء تاع الصوص ديالى
نبدى نحطها فالكسكاس ونفورها

IMG_20181119_153347.jpg

IMG_20181119_155229.jpg

وكى تفور نحيها ونبدى نحط عليها فالصوص تاعى اللى فارت عليه
منحطش كمية كبيرة نحط حتى نحس بيها خفافت برك
ونخليها مدة قصيرة
وبعدها نحط حوالى زوج ملاعق كبار زيت
ومعاهم الملح اللازم ليها
ومتنسايش انوو صوص راها مالح
IMG_20181119_160555.jpg
ونخليها ترتاح مدة
ونرجع نفورها ثانى مرة والاخيرة


وبعد ماتفور اكيد الصوص تاعى يكون طاب كلشي فيه
نحى الرشتة تاعى وندهنها بالزبدة ولا بالسمن كيما تحبي
وهاهو الشكل النهائي
IMG_20181119_171426.jpg
IMG_20181119_171525.jpg
IMG_20181119_171404.jpg
IMG_20181119_171513.jpg
نتمنى تنال اعجابكم
كل سنة والامة الاسلامية بالف خير
ومننساوش التحلية
طمينة المولود
IMG_20181119_150141.jpg
IMG_20181119_150036.jpg
صلوو على الحبيب المصطفى 😀😀😀😀

%22www.ward2u.com-ola-aleslam-69.gif nounous nina



 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top