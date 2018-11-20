المولد النبوى الشريف

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
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اولا :نحضر المرق
على غراركل الجزائرين وفي كل سنة
جديد نحتفل باحياء مولد خاتم الانبياء والمرسلين
محمد صلى الله عليه وسلم
وفي كل ارجاء الجزائر نجد محبات خير الانام تبدعن اناملهن
في احضار الذ واشهى الاطباق اليوم سوف اشارككم
بطبق نحضره كل سنة في هذه الاحتفالية
الرشتة
على غراركل الجزائرين وفي كل سنة
جديد نحتفل باحياء مولد خاتم الانبياء والمرسلين
محمد صلى الله عليه وسلم
وفي كل ارجاء الجزائر نجد محبات خير الانام تبدعن اناملهن
في احضار الذ واشهى الاطباق اليوم سوف اشارككم
بطبق نحضره كل سنة في هذه الاحتفالية
الرشتة
دجاج
جزر
لفت
كورجات
حميصة
بصل
فلفل اسود
قرفة
ملح
كركم
نقلي الدجاج مع البصل فالزيت
وبعدها نحط الخضر الباقية مع توابل يتقلاو
وكى يتقلاو اكل مع بعض مليح نحطلهم الماء الساخن ونخليهم حتى يطيب كلش
نحلها مليح بدى منظيفلها والوو
كى يغلى الماء تاع الصوص ديالى
نبدى نحطها فالكسكاس ونفورها
وكى تفور نحيها ونبدى نحط عليها فالصوص تاعى اللى فارت عليه
منحطش كمية كبيرة نحط حتى نحس بيها خفافت برك
ونخليها مدة قصيرة
وبعدها نحط حوالى زوج ملاعق كبار زيت
ومعاهم الملح اللازم ليها
ومتنسايش انوو صوص راها مالح
ونخليها ترتاح مدة
ونرجع نفورها ثانى مرة والاخيرة
وبعد ماتفور اكيد الصوص تاعى يكون طاب كلشي فيه
نحى الرشتة تاعى وندهنها بالزبدة ولا بالسمن كيما تحبي
وهاهو الشكل النهائي
نتمنى تنال اعجابكم
كل سنة والامة الاسلامية بالف خير
ومننساوش التحلية
طمينة المولود
صلوو على الحبيب المصطفى 😀😀😀😀
nounous nina