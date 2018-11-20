المولد النبوى الشريف

على غراركل الجزائرين وفي كل سنة

جديد نحتفل باحياء مولد خاتم الانبياء والمرسلين

محمد صلى الله عليه وسلم

وفي كل ارجاء الجزائر نجد محبات خير الانام تبدعن اناملهن

في احضار الذ واشهى الاطباق اليوم سوف اشارككم

بطبق نحضره كل سنة في هذه الاحتفالية

الرشتة