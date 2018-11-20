إطلاق أول هاتف مزود بـ4 كاميرات خلفية

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hocine ben

hocine ben

:: عضو مُتميز ::
#1
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1 مارس 2017
المشاركات
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الإعجابات
492
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31
محل الإقامة
Whren
#1
السلام عليكم و رحمة الله تعالى

أطلقت شركة سامسونغ هاتفها الذكي الجديد غالاكسي A9 في حفل بدبي. الهاتف هو الأول من نوعه في العالم، الذي يجرى تزويده بأربع كاميرات خلفية، في مؤشر على فوز سامسونغ بسباق الكاميرات.
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
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#3
إنضم
29 أوت 2013
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الإعجابات
29,272
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2,001
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#3
فعلاً جوال راقي ومميز خصوصاً لعشاق التصوير والإلتقاطات الخارقة

بارك الله فيكم اخينا الكريم
 
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