إطلاق أول هاتف مزود بـ4 كاميرات خلفية

السلام عليكم و رحمة الله تعالى



أطلقت شركة سامسونغ هاتفها الذكي الجديد غالاكسي A9 في حفل بدبي. الهاتف هو الأول من نوعه في العالم، الذي يجرى تزويده بأربع كاميرات خلفية، في مؤشر على فوز سامسونغ بسباق الكاميرات.