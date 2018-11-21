ملتقى الأمهات "دعوة مفتوحة للجميع"

آسِيَّه
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 نوفمبر 2018
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم أخواتي الكريمات
طبتن و طابت مقاعدكن أتمنى أن تكن بأحسن حال
الأمومة
كلمة صغيرة لكنها من أسمى و أروع المشاعر التي خلقها الله في الأنثى
بحيث يقال أن الأنثى تولد أما بالفطرة
لكن الشعور الجميل تصاحبه مسؤولية كبيرة و تساؤلات كثيرة مؤرقة
موضوعنا اليوم نحتاج فيه جميع الأمهات رزقن بالأطفال أو لم يرزقن بعد
نتبادل فيه تساؤلاتنا و معلوماتنا و نتناقش بأسلوب متحضر لنكون نحن 'سوبر ماما'
أرجو من الجميع التفاعل لنكون عونا لبعضنا البعض و يكون الموضوع مرجعا لكل من يحتاجه.
في رعاية الله
طبتن و طابت مقاعدكن أتمنى أن تكن بأحسن حال
الأمومة
كلمة صغيرة لكنها من أسمى و أروع المشاعر التي خلقها الله في الأنثى
بحيث يقال أن الأنثى تولد أما بالفطرة
لكن الشعور الجميل تصاحبه مسؤولية كبيرة و تساؤلات كثيرة مؤرقة
موضوعنا اليوم نحتاج فيه جميع الأمهات رزقن بالأطفال أو لم يرزقن بعد
نتبادل فيه تساؤلاتنا و معلوماتنا و نتناقش بأسلوب متحضر لنكون نحن 'سوبر ماما'
أرجو من الجميع التفاعل لنكون عونا لبعضنا البعض و يكون الموضوع مرجعا لكل من يحتاجه.
في رعاية الله