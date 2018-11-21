ملتقى الأمهات "دعوة مفتوحة للجميع"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعطيك الصحة حبيبتي موضوع جد جميل ومميز

فرحلة الأمومة تتطلب منا صبرا وقدرة على تحمل المسؤولية

ان شاء الله يلتاحقو بينا كل أمهات اللمة وحتى العازبات

شكرا على الموضوع الرائع​