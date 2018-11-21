ملتقى الأمهات "دعوة مفتوحة للجميع"

آسِيَّه

آسِيَّه

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
12 نوفمبر 2018
المشاركات
19
الإعجابات
20
النقاط
3
محل الإقامة
بَيتِي جَنَّتي
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم أخواتي الكريمات

طبتن و طابت مقاعدكن أتمنى أن تكن بأحسن حال

الأمومة

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كلمة صغيرة لكنها من أسمى و أروع المشاعر التي خلقها الله في الأنثى

بحيث يقال أن الأنثى تولد أما بالفطرة

لكن الشعور الجميل تصاحبه مسؤولية كبيرة و تساؤلات كثيرة مؤرقة

موضوعنا اليوم نحتاج فيه جميع الأمهات رزقن بالأطفال أو لم يرزقن بعد

نتبادل فيه تساؤلاتنا و معلوماتنا و نتناقش بأسلوب متحضر لنكون نحن 'سوبر ماما'

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أرجو من الجميع التفاعل لنكون عونا لبعضنا البعض و يكون الموضوع مرجعا لكل من يحتاجه.

في رعاية الله
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,784
الإعجابات
49,039
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة حبيبتي موضوع جد جميل ومميز
فرحلة الأمومة تتطلب منا صبرا وقدرة على تحمل المسؤولية
ان شاء الله يلتاحقو بينا كل أمهات اللمة وحتى العازبات
شكرا على الموضوع الرائع​
 
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