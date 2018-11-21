طلب دعاء يخص الأخ حسين

السلام عليكم.جميعا ِ

للأسف وصلني للتو خبر مرض والدة الأخ حسين وسوف تجري غدا عملية مستعجلة

الأخ حسين يتيم الأب ولا اصف لكم شدة تعلقه بوالده رحمه الله رغم انو توفي وتركه صغير جدا. وأمه هي كل شيء في حياته هي الأم والأب ولا يعرف ما يمر به أخنا حسين الا من يعيش.حالته

اخزتي الكىام.كما عهدنا وقفتكم الاخويه فكل.مره يمرض فيها احدنا أو يحتاج يد العون الا وكنتم لها اذن اطلب ممن يتوجهون للمساجد الدعاء لها

ربنا اشفها وعافها واحفظها يا رب العاليمين

اللهم.ارحمها برحمتك وكن.معها واجعل مرضها مرض عابر كعابر سبيل يمضي ولا يعود

اللهم أسألك ان تعطي اخي حسين القوة والصبر ليكون خير سند لوالدته وان تلهمه القوة ليخفف عن والدته مصابها. يا رب

اخواني من فصلكم لا تنسوها بخالص دعائكم

وشكرا لكم جميعا