القبض على “دادة” أكبر بارون مخدرات بتيبازة

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تمكنت الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة من إلقاء القبض على أكبر بارون المخدرات على المستوى الوطني.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن البارون يسمى بلال ويدعى دادة محل أوامر قبض دولية، ومتابع بجناية تصدير المخدرات وتهريبها.

كما أن الموقوف كان مختفي عن الأنظار لسنوات طويلة بسبب أحكام قضائية غيايبة صادرة في حقه.

من جهتها مصالح أمن تيبازة ترصدت تحركات البارون عن طريق عمل استعلاماتي انتهى بتوقيفه داخل منزله العائلي بحي واد مرزوق الشعبي بتيبازة​