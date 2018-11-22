عاجل : غلق صفحة AMIR DZ على الفايسبوك

غلق صفحة AMIR DZ على الفايسبوك

تم غلق صفحة أمير بوخرص المعروف بإسم “AMIR DZ” على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وقد تم غلق هذه الصفحة، بعد شكوى رسمية رفعها المدير العام لمجمع “النهار” أنيس رحماني، ضد “أمير دي زاد” بسبب الإساءة لشخصه وعائلته

وكتب رحماني في تغريدة له:”تم إغلاق صفحة الخائن لدينه ووطنه #amir_dz بعد شكاوى رسمية رفعتها شخصيا لدى إدارة فايسبوك”.

“بسبب الإساءات المتكرّرة لي ولشرف عائلتي ولمؤسّسة النهار، وقد تلقيت فجرا مراسلات من الفايسبوك تؤكد لي أنه جرى حذف الصفحة”.

هذا وختم أنيس رحماني تغريدته “حرية التعبير نعم لكن التطاول على الرجال ممنوع”.