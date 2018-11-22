(ويضيق صدري ولا ينطلق لساني)...

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اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
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العمر
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Algerie
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أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي)
كم مِن مرّةٍ حبست الكلام الثّقيل في صدرك؟
فازددت به ضيقًا واختناقًا وشعرت أنّ الهواء لا يسري إلى رئتيك؟
انظر إلى تعبير القُرآن على لسان موسى -عليه السّلام- ..
والأنبياء أشدّ ابتلاءً مِنّا!
كان جواب الله سبحانه له: (إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ).

إنّ الله معنا في كلّ حين .. الله ربّ العالمين 💛.
*سورة الشّعراء | الآية: 13 - 15
 
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اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
477
الإعجابات
602
النقاط
21
العمر
30
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#2
"صَّبراً "
فـ لعل الله يقرِب منك ما كنتَ تظنه بَعِيداً لن ينساك ابداً ..💙💙
سيستجيب لك ، سَيُعطيك ، سَيُكرمك ، سَيُفرّحك ، لأنه الله ❤
 
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