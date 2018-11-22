(ويضيق صدري ولا ينطلق لساني)...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي)

كم مِن مرّةٍ حبست الكلام الثّقيل في صدرك؟

فازددت به ضيقًا واختناقًا وشعرت أنّ الهواء لا يسري إلى رئتيك؟

انظر إلى تعبير القُرآن على لسان موسى -عليه السّلام- ..

والأنبياء أشدّ ابتلاءً مِنّا!

كان جواب الله سبحانه له: (إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ).



إنّ الله معنا في كلّ حين .. الله ربّ العالمين 💛.

*سورة الشّعراء | الآية: 13 - 15