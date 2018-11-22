دندنة...اليك

أمـيـر الـجـزائـر
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أغزلي لي ثوب الحرير بحبك
وألبسيني ثوب دفئك
وزيني العمر بوشاح عشقك
وعطريني بإنفاسك
وأحرقي الحزن بنظراتك
وأخبئيني في أحضانك
وأنسيني في عينيك
خيط الحرير هو ذاك
خذيه وأنسجي على الثوب إسمك
بل طرزي قلبي وقلبك
وضعي شيئاً من عطرك
أو ضعي أحمر شفاهك
فأنا أحبــــك.......... بل أنا أعشقك
وألبسيني ثوب دفئك
وزيني العمر بوشاح عشقك
وعطريني بإنفاسك
وأحرقي الحزن بنظراتك
وأخبئيني في أحضانك
وأنسيني في عينيك
خيط الحرير هو ذاك
خذيه وأنسجي على الثوب إسمك
بل طرزي قلبي وقلبك
وضعي شيئاً من عطرك
أو ضعي أحمر شفاهك
فأنا أحبــــك.......... بل أنا أعشقك