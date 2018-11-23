وسائل تعليمية ستساعد طفلك حتمًا

أم أحمــــد يــسّ

أم أحمــــد يــسّ

:: نجمة اللمة ::
#1
إنضم
22 فيفري 2014
المشاركات
2,211
الإعجابات
4,948
النقاط
111
محل الإقامة
أرض الخير
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
الوسيلة البيداغوجية= الفهم المُحقّق للمتعلّم ،
فحين ولّى زمن التلقين كان للابداع نصيب
ارجوا الاستفادة من هذه الأفكار البسيطة والتي من شأنها مساعدة الاستاذ في جزء من درسه( مرحلة اكتشف) او في حصص المعالجة
 

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