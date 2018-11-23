وسائل تعليمية ستساعد طفلك حتمًا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الوسيلة البيداغوجية= الفهم المُحقّق للمتعلّم ،

فحين ولّى زمن التلقين كان للابداع نصيب

ارجوا الاستفادة من هذه الأفكار البسيطة والتي من شأنها مساعدة الاستاذ في جزء من درسه( مرحلة اكتشف) او في حصص المعالجة