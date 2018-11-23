تلوين الرمل واستعمالاته...فنّ وإبداع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماشاء الله لاقوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك

بارك الله فيك وجزاك كل خير غاليتي وجعلها في ميزان حسناتك

اشتقت لك كثيرا جدا ولهمس قلمك عسى سبب الغياب خيرا ان شاء الله وعسى انك وكل الاهل بالف خير يارب غاليتي

جاري نقل رمل البحر ان شاء الله ههههههههههههههه

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب غاليتي​