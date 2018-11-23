تلوين الرمل واستعمالاته...فنّ وإبداع

أم أحمــــد يــسّ

أم أحمــــد يــسّ

:: نجمة اللمة ::
#1
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#1
كيفية تلوين الرمل
🌷🌷🌷


للإبداع ألوان عِدّة، والطبيعة خير مصدر بكنوزها...ومنها ( الرمال)..تلكم الحبيبات الدقيقة الناعمة ماذا يُمكن ان تُقدّم لنا؟؟؟
أولا تقلت لكم كيفية تلوين الرمل :
* نختار الرمل بحبيبات رقيقة FB_IMG_1542959418259.jpg
* يوضع الرمل في آنية بعد تصفيته وتنقيته ونغمره بالماء
FB_IMG_1542959422774.jpg
ثم نضع في كل إناء لون من الالوان الغذائية السائلة ونتركه مدة من الزمن لينقع جيدا( ساعتين تقريبا)

FB_IMG_1542959429730.jpg
ثم نصفيه من الماء ونضعه على منشفة لينشف ونضعه في الفرن ليجف جيدا
FB_IMG_1542975725025.jpg ثم يحفظ في علب
FB_IMG_1542975831414.jpg
او اكياس بلاستيكية ذات كميات قليلة للاطفال:
FB_IMG_1542959447655.jpg
الآن ننتقل لكيفية استعماله:
للتزيين :
FB_IMG_1542959462772.jpg
او تلوين رسومات :
FB_IMG_1542959261004.jpg
FB_IMG_1542959083123.jpg
FB_IMG_1542959087132.jpg
FB_IMG_1542959477087.jpg
ملاحظة: يوضع الغراء الخشبي بحذر بواسطة أداة رقيقة او منظف الأذنين
.... ثم تبدأ عملية ذر الحبيبات بشكل طبيعي لنحصل على لوحة جميلة..
شخصيا اعجبتني الفكرة فطبقتها مع أطفالي وكان الأمر جدّ مسليًا...

FB_IMG_1542959437832.jpg

ارجوا ان تعجبكم الفكرة...
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
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الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لاقوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير غاليتي وجعلها في ميزان حسناتك
اشتقت لك كثيرا جدا ولهمس قلمك عسى سبب الغياب خيرا ان شاء الله وعسى انك وكل الاهل بالف خير يارب غاليتي
جاري نقل رمل البحر ان شاء الله ههههههههههههههه
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب غاليتي​
 
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