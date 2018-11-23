تلوين الرمل واستعمالاته...فنّ وإبداع

أم أحمــــد يــسّ
:: نجمة اللمة ::
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كيفية تلوين الرمل
🌷🌷🌷
للإبداع ألوان عِدّة، والطبيعة خير مصدر بكنوزها...ومنها ( الرمال)..تلكم الحبيبات الدقيقة الناعمة ماذا يُمكن ان تُقدّم لنا؟؟؟
أولا تقلت لكم كيفية تلوين الرمل :
* نختار الرمل بحبيبات رقيقة
* يوضع الرمل في آنية بعد تصفيته وتنقيته ونغمره بالماء
ثم نضع في كل إناء لون من الالوان الغذائية السائلة ونتركه مدة من الزمن لينقع جيدا( ساعتين تقريبا)
ثم نصفيه من الماء ونضعه على منشفة لينشف ونضعه في الفرن ليجف جيدا
ثم يحفظ في علب
او اكياس بلاستيكية ذات كميات قليلة للاطفال:
الآن ننتقل لكيفية استعماله:
للتزيين :
او تلوين رسومات :
ملاحظة: يوضع الغراء الخشبي بحذر بواسطة أداة رقيقة او منظف الأذنين
.... ثم تبدأ عملية ذر الحبيبات بشكل طبيعي لنحصل على لوحة جميلة..
شخصيا اعجبتني الفكرة فطبقتها مع أطفالي وكان الأمر جدّ مسليًا...
ارجوا ان تعجبكم الفكرة...
🌷🌷🌷
للإبداع ألوان عِدّة، والطبيعة خير مصدر بكنوزها...ومنها ( الرمال)..تلكم الحبيبات الدقيقة الناعمة ماذا يُمكن ان تُقدّم لنا؟؟؟
أولا تقلت لكم كيفية تلوين الرمل :
* نختار الرمل بحبيبات رقيقة
* يوضع الرمل في آنية بعد تصفيته وتنقيته ونغمره بالماء
ثم نضع في كل إناء لون من الالوان الغذائية السائلة ونتركه مدة من الزمن لينقع جيدا( ساعتين تقريبا)
ثم نصفيه من الماء ونضعه على منشفة لينشف ونضعه في الفرن ليجف جيدا
ثم يحفظ في علب
او اكياس بلاستيكية ذات كميات قليلة للاطفال:
الآن ننتقل لكيفية استعماله:
للتزيين :
او تلوين رسومات :
ملاحظة: يوضع الغراء الخشبي بحذر بواسطة أداة رقيقة او منظف الأذنين
.... ثم تبدأ عملية ذر الحبيبات بشكل طبيعي لنحصل على لوحة جميلة..
شخصيا اعجبتني الفكرة فطبقتها مع أطفالي وكان الأمر جدّ مسليًا...
ارجوا ان تعجبكم الفكرة...