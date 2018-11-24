وقل*الحمد لله*...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا تكونوا من القانطين من رحمة اللّه، ولا من اليائسين ممّا عند اللّه، فالقُنوطُ هزيمةٌ للعزائم، واليأسُ محبطٌ للهمم، وسببهما فقْدُ الأمن وانعدامُ الرّجاء، وهذه من صفات من ضَعُفَ إيمانُهم باللّه، واضمحلَّ توحيدُهم بربِّهم، وقلَّ إخلاصُهم في صالح أعمالهم.

نحنُ عباد اللّه، وبه نستعين، وبقضاءه نؤمن، وفيه نثق، وبخيرته نستخير..

فلا خاب من أودع للّه كسر قلبه، ولا خاب من أودع اللّه شتات أمره!

قم/ قومي، وافرش/ي سجّادة صلاتك.

وجّه قلبك لوجهة الخالق، قبل أن توجّه له وجهك.

ابكي بين يديه، ناديه بكل جوارحك، تذلّل له، استعن به، استجر به.. فإنّ ربّي عظيمٌ عظيم!

ألا إنّ نصر اللّه لقلبك آتٍ بإذنه لامحالة، إن لم يكن الآن فغدًا، وإن لم يكن غدًا ففي المستقبل، لكن اللّه لايترك قلبك مكسور، تائهٌ في متاهات الحياة.

وقال سبحانه تعالى: «وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ».

اللّه معك، وهذا الأمر كافٍ ليطمئنّ به قلبك.

ألا جبر اللّه فؤادك جبرًا يتعجب منه أهل الأرض والسّماء.

ابتسم الآن، وقل: « الحمداللّه »