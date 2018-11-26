كثيرا ما أفكر في هذه العبارة ( على رأي المثل ) وأسأل نفسي عن مدى صحة التزامنا برأي المثل !

كنت أجلس مع امرأة متعلمة كثيرة القراءة والاطلاع ، كثيرا ما تفاجئني بسلوكيات لا تتناسب مطلقا مع سلوك امرأة واعية مطلعة ،

سألتها كونك متعلمة وتعرفين ما يجوز وما لا يجوز ، تميزين الصحيح من الخطأ ، و بدأت أعدد لها كثيرا من المخالفات منها عدم طاعة الزوج في بعض الأمور كعدم الانصياع لرغبته في بقائها في المنزل أو عدم ذهابها إلى أماكن محددة ، تقديم المعروف للغريب و الإساءة للقريب بناء على رأي المثل القائل

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الأقارب عقارب

)!.. وما إلى ذلك ..

قالت لي : هذه العادات والتقاليد ، جداتي تربين على ذلك ، وإذا فعلت ما تقولين فسيقول الناس هذه متشددة ونيتها سيئة ، ألم تسمعي بالمثل الذي يقول

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إذا ذهبت إلى أرض العميان ، أعمي عينك