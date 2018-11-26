اماكن فى مصر ذكرت بالقران

amro mostafa
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ذكرت أماكن بعينها في مصر وهي أيضا كثيره مثل جبل الطور وذكرت أيضا سيناء كما ذكر اليم (نهر النيل) الذي القي فيه موسى عليه السلام كما ذكر البحر الذي شقه موسى وهو البحر الأحمر كما ذكرت الربوة ذات القرار والمعين التى نزلت بها السيدة مريم العذراء وابنها عيسى عليه السلام حيث قال أحد التفاسير أنها مصر، كما ذكرت مصر على أنها جنات وعيون وزروع ومقام كريم (} كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ {الدخان/25} وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ {الدخان/26} وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ )