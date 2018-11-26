اشياء ذكرت من مصر

أيضا جاء في كتاب الله ذكر أشياء من مصر كالعجل الذي اتخذه بنو إسرائيل إله وكالحلي الذي أعطاه المصريون لهم ابان خروجهم من مصر وكالشجرة التي تخرج من طور سيناء.



وأيضا قوله تعالي { وَثَمُودَ الذين جَابُواْ الصخر بالواد وَفِرْعَوْنَ ذِى الأوتاد } وهى على الأرجح الأهرامات التى تشبه الأوتاد الثابتة في الأرض المتينة البنيان، وفرعون المشار إليه هنا، فرعون موسى الطاغية الجبار.