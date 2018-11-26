أعذروني . .

ڄۚــۏڪــﯡڧ
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 1 مارس 2017
- المشاركات
- 591
- الإعجابات
- 581
- النقاط
- 31
- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله
أخوتي أخواتي أعزاء راني توقفت فهاذو أيام عن نشر مواضيع و بالأخص آخر أخبار الجزائر ... بين يديك
و راكم عارفين وعلاش الله غالب ربي العالم و سامحوني خوتي بلاك ليوم معاكم و غدواا ماش معاكم و نحبكم كلكم خاوتي فالله و بالأخص خويا @حلم كبير و @الامين محمد و أختي الحنون @ليليا مرام و كل أعضاء اللمة أنتم فالقلب تحية كبيرة مني أليكم
اخوكم حسين 👍👍
أخوتي أخواتي أعزاء راني توقفت فهاذو أيام عن نشر مواضيع و بالأخص آخر أخبار الجزائر ... بين يديك
و راكم عارفين وعلاش الله غالب ربي العالم و سامحوني خوتي بلاك ليوم معاكم و غدواا ماش معاكم و نحبكم كلكم خاوتي فالله و بالأخص خويا @حلم كبير و @الامين محمد و أختي الحنون @ليليا مرام و كل أعضاء اللمة أنتم فالقلب تحية كبيرة مني أليكم
اخوكم حسين 👍👍