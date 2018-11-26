أعذروني . .

ڄۚــۏڪــﯡڧ

ڄۚــۏڪــﯡڧ

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
1 مارس 2017
المشاركات
591
الإعجابات
581
النقاط
31
محل الإقامة
وهران
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم و رحمة الله
أخوتي أخواتي أعزاء راني توقفت فهاذو أيام عن نشر مواضيع و بالأخص آخر أخبار الجزائر ... بين يديك
و راكم عارفين وعلاش الله غالب ربي العالم و سامحوني خوتي بلاك ليوم معاكم و غدواا ماش معاكم و نحبكم كلكم خاوتي فالله و بالأخص خويا @حلم كبير و @الامين محمد و أختي الحنون @ليليا مرام و كل أعضاء اللمة أنتم فالقلب تحية كبيرة مني أليكم
اخوكم حسين 👍👍
 
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