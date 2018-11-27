سكالوب بصوص الجبن

سلام عليكم مهندسات الطبخ كف حالكن ؟



اليوم طلعلي المورال نخرج على الروتين



سكالوب عملت شرائح رفيعة وحشيتها بفلفل اخضر واحمر حلو مقطع الى خطوط رفيعة وحطيت قطعة صغيرة جبن ثم لفيتها وشديتها بكيردون وحطيتها في شويا زبدة تطيب ثم نحيتهم



بقية السكالوب قطعتو قطع طويلة خشينة وحطيتو يتقلى في شوية زبدة



وتبلته فالملح وفلفل اسود وزعتر و درسة فيها ثوم مهروس مع قسبر وليمون وضفتله شوية بصل كنت حاططته فالفرن



كي بدا يطيب حطيتلو حبة جبن وشوي صوص بيضا – صوص بيضاميل لكنها ماهية ومافيهاش كمية كبيرة من الفرينة وفيها الجبن –



وخليتها فوق نار هادية حتى يولي قوام الصوص معتدل وفنفس الوقت زدت حطيت الرولي الصغار معاها