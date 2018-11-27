إقتراحات كتب

السلام عليكم إخوتي و أخواتي في الله

أود لو كان بإمكانكم أن تقترحوا علي بعض الكتب التي تتحدث عن (وقائع تاريخية، أسرار مخبأة ، ملفات غامضة، جرائم لم تحل بعد...)

كتب من هذا النوع، و سأكون سعيدا بتقبل إقتراحاتكم.

و شكرا جزيلا