إقتراحات كتب

وائل برهومي

وائل برهومي

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
27 نوفمبر 2018
المشاركات
1
الإعجابات
0
النقاط
0
العمر
19
محل الإقامة
تونس
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم إخوتي و أخواتي في الله
أود لو كان بإمكانكم أن تقترحوا علي بعض الكتب التي تتحدث عن (وقائع تاريخية، أسرار مخبأة ، ملفات غامضة، جرائم لم تحل بعد...)
كتب من هذا النوع، و سأكون سعيدا بتقبل إقتراحاتكم.
و شكرا جزيلا
 
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