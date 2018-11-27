إقتراحات كتب

وائل برهومي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 نوفمبر 2018
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- تونس
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- ذكر
السلام عليكم إخوتي و أخواتي في الله
أود لو كان بإمكانكم أن تقترحوا علي بعض الكتب التي تتحدث عن (وقائع تاريخية، أسرار مخبأة ، ملفات غامضة، جرائم لم تحل بعد...)
كتب من هذا النوع، و سأكون سعيدا بتقبل إقتراحاتكم.
و شكرا جزيلا
أود لو كان بإمكانكم أن تقترحوا علي بعض الكتب التي تتحدث عن (وقائع تاريخية، أسرار مخبأة ، ملفات غامضة، جرائم لم تحل بعد...)
كتب من هذا النوع، و سأكون سعيدا بتقبل إقتراحاتكم.
و شكرا جزيلا