عرض بيع متوفر 237 دولار سكريل مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
boukhalfasoheyb
المبلغ
237 ( USD )
سعر البيع
195 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
سكريل - Skrill
B

boukhalfasoheyb

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
3 فيفري 2018
المشاركات
123
الإعجابات
8
النقاط
7
العمر
20
محل الإقامة
ولاية باتة دائرة عين التو
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم متوفر 237 دولار سكريل مقابل ccp
1 دولار = 195 دج
العمولة على المشتري (1.45%)
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
يتم الدفع بعد التحقق من وصول المال عبر رسالة او مركز البريد
عند الحجز و الدفع يرجى رفع الوصل في المحادثة مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضويتي و عضوية المشتري
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,236
الإعجابات
2,973
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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