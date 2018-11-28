السلام عليكم متوفر 237 دولار سكريل مقابل ccp

1 دولار = 195 دج

العمولة على المشتري (1.45%)

الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا

يتم الدفع بعد التحقق من وصول المال عبر رسالة او مركز البريد

عند الحجز و الدفع يرجى رفع الوصل في المحادثة مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضويتي و عضوية المشتري