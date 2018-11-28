boukhalfasoheyb
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 3 فيفري 2018
- المشاركات
- 123
- الإعجابات
- 8
- النقاط
- 7
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- ولاية باتة دائرة عين التو
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم متوفر 237 دولار سكريل مقابل ccp
1 دولار = 195 دج
العمولة على المشتري (1.45%)
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
يتم الدفع بعد التحقق من وصول المال عبر رسالة او مركز البريد
عند الحجز و الدفع يرجى رفع الوصل في المحادثة مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضويتي و عضوية المشتري
1 دولار = 195 دج
العمولة على المشتري (1.45%)
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
يتم الدفع بعد التحقق من وصول المال عبر رسالة او مركز البريد
عند الحجز و الدفع يرجى رفع الوصل في المحادثة مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضويتي و عضوية المشتري
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