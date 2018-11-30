قصص الانبياء

جودا الجميلة

جودا الجميلة

:: عضو منتسِب ::
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إنضم
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العمر
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محل الإقامة
تيبازة
الجنس
أنثى
#1
نبي الله نوح عليه السلام
تُجمع كافة الديانات السماوية على أنّ نوح هو أحد أحفاد سيدنا آدم عليه السلام، وتشير هذه الكتب السماوية إلى قصة سيدنا نوح التي تتعلّق بنجاته هو والمؤمنين من طوفان كان يحمل الموت المحقّق، وذلك باللجوء إلى السفينة، وعليه سنسرد في هذا المقال بشكل مفصّل تفاصيل تتعلّق بحياة سيدنا نوح ونسبه، وعلاقته بالديانات السماوية الثلاث، وقصة سفينته.

سيدنا نوح في الإسلام
يشير الدين الإسلامي إلى أنّ النبي نوح عليه السلام أحد الرسل المبعوثين، بُعث للقضاء على الشرك وعبادة الأصنام، وليقنع الناس بوحدانية الله عز وجل، أي بالتوحيد، وجاء ذلك في العديد من الآيات في الذكر الحكيم ومنها "ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهِم أَلْف سنةٍ إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين"، "قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات علَيك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم"، حيث أوحى الله عز وجل إلى النبي نوح عليها السلام بإعطائه إشارة بقرب مجيء الطوفان وذلك من خلال ما يسمى بالتنور، والتنور حسب التفسيرات يعني بركان، وفي تفسير آخر معنى التنور فيضان الماء على سطح اليابسة أو الأرض، وأيًا كان التفسير للطوفان فكان على النبي نوج عليه السلام أن يرشد أهله إلى الإيمان بالله وأن يصعدوا معه في السفينة، إلا أنّ الرواية الإسلامية تؤكد أنه لم يؤمن كل من زوجته وابنه برسالته.

سيدنا نوح في التوراة والديانة اليهودية
يؤمن اليهود استناداً لما ذُكر في التوارة بأن سيدنا نوح عليه السلام كان من الجيل العاشر من نسل آدم عليه السلام ويؤمنون بما يشابه الرواية التي يؤمن بها المسلمون، وذلك فيما يتعلق بأنّ الله كلفه أن يقوم ببناء السفينة، وقد استغرق بناء السفينة حوالي 120 سنة، في الوقت الذي كان فيه سيدنا نوح عليه السلام ينشر رسالته ويسعى لإقناع الناس بالايمان بالله عز وجل، والابتعاد عن عبادة الأصنام.

سيدنا نوح في الإنجيل والديانة المسيحية
ورد في الكتابات النصرانية في القرون الأولى لميلاد السيد المسيح، وقد تناولت هذه الكتابات قصة سيدنا نوح عليه السلام بشكل موسع، وأولتها أهمية كبيرة، وقد اعتبره المسيحيون أيقونة وسبيلاً للخلاص، وذلك عن طريق إيجاد وجوه شبه بين سفينة نوح عليه السلام والكنيسة التي تأخذ بيد المؤمن المسيحي إلى بر الأمان، علماً أنّ الرواية المسيحية تشير إلى عودة قصة نوح عليه السلام إلى فترة بدايات القرون الوسطى وذكر ذلك في سفر التكوين.
 
جودا الجميلة

جودا الجميلة

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
31 ماي 2018
المشاركات
95
الإعجابات
154
النقاط
5
العمر
13
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
أنثى
#2
سيدنا إبرهيم
أولت الدّيانات السّماويّة أهميّة كبيرة لهذه الشّخصيّة، ففي الإسلام هو أبو الأنبياء، ويلّقب أيضاً بخليل الله، ومن أولي العزم، كما أنّ النّبي محمد -صلّى الله عليه وسلّم- هو من سلالة إبراهيم من ابنه البكر إسماعيل، كما أنّه من الشّخصيات التي يحتذى بها في الإيمان عند المسيحيّين، ويقول اليهود إنّه الأب البيولوجي لهم، وأنّه أول يهودي.

حياة سيدنا إبراهيم
يندرج سيدنا إبراهيم تحت نسل نوح -عليه السّلام- من ابنه تارح، والنبي لوط هو ابن أخيه هاران، وتضاربت عدّة روايات عن مكان ولادة إبراهيم، فمنهم من رجّح ولادته في أو بالقرب من بابل، ومنهم من رجّح ولادته في حرّان.

تزّوج إبراهيم من سارة ولم تنجب له نسلاً خلال الخمسة عشر سنة الأولى من زواجهم، فاقترحت عليه الدّخول بجاريته هاجر، فأنجبت له هاجر إسماعيل، وبعدها بفترة أنجبت سارة اسحق، ولكن قبل ذلك وبسبب غيرة سارة من هاجر وابنها، قام سيدنا إبراهيم بإنزالهم في وادٍ بعيدٍ في مكة، ليس فيه ماء، ولا عشب.

القصص التي ذكرت عن سيدنا إبراهيم
هناك العديد من القصص التي ذكرت في القرآن الكريم، والكتاب المقدّس، والتّوراة عن سيدنا إبراهيم، ومنها:
  • زيارة الملائكة: ذكر في كلّ من القرآن والكتاب المقدّس، أن ثلاثة ملائكة زاروا إبراهيم، وكانوا على هيئة رجال، فأكرمهم إبراهيم، وحضّر لهم الطّعام، ولكنّهم لم يمدّوا أيديهم عليه، فخاف منهم إبراهيم، فأخبروه بأنّهم ملائكة وأنّهم قادمون لقوم النّبي لوط.
  • النّمرود: ذكر القرآن الكريم، والتّوراة قصّة النّمرود، وقد اختلفت الروايات عن نسبه، ومن هو، وقد كان ملكاً دعاه إبراهيم إلى توحيد الله، ولكنّه ادّعى الربوبيّة لنفسه، وتم ذكر المحاورة التي تّمّت بينهما.
محاولة قومه إحراقه: ذكر القرآن الكريم، أن قوم إبراهيم رفضوا عبادة الله، وأصروا على عبادة أصنامهم، فدخل إبراهيم إلى المعبد وحطّمها، ولكنّه ترك واحداً منها، فلّما رأى القوم ذلك، سألوه من حطّمها، فاستغرب عليهم سؤالهم، فمن الأولى بهم سؤال أصنامهم بما حلّ بها، فنقم عليه القوم نقماً شديداً، وجمعوا كميّات هائلة من الحطب، وبنوا لها حظيرة، وأشعلو فيها النّار، فلّما حمت واشتد سعيرها، أوثقوا رباط إبراهيم، ورموه فيها، ولكنّ نبي الله كان على ثقة شديدة بالله، فأمر الله النّار بأن تكون برداً على إبراهيم، فما كان من النّار إلا أنّها خلّصته من وثاقه، ولمّا خمدت النار، وذهب دخانها، وجدوا إبراهيم سليماً لم تمسّه النار بسوء، فانصرفوا عنه غاضبين.
  • بناء الكعبة: ذكر القرآن أنّ إبراهيم، وابنه إسماعيل -عليهما السّلام- قاموا ببناء الكعبة المشرّفة، حيث كانت أول بيت لعبادة الله على
 
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