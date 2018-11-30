السلام عليكم

متوفر 100 بيرفكت موني وتصلك ويب موني ان اردت مقابل CCP

اقل مبلغ للحجز هو 50 دولار

العمولة يتحملها المشتري

للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:

اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ

- مدة الحجز 12 ساعة فقط

- ممنوع ردود جانبية

- ثابت المبلغ لا اريد كلام خارج الموضوع

- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على00