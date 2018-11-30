عرض بيع متوفر 100 دولار بيرفكت او ويب موني للبيع مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
kacimo samy
المبلغ
100 ( USD )
سعر البيع
196 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيرفكت موني - Perfect Money
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
581
الإعجابات
346
النقاط
23
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم
متوفر 100 بيرفكت موني وتصلك ويب موني ان اردت مقابل CCP
اقل مبلغ للحجز هو 50 دولار
العمولة يتحملها المشتري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ لا اريد كلام خارج الموضوع
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على00
 

المرفقات

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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,247
الإعجابات
3,000
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
nisachine

nisachine

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
6 فيفري 2018
المشاركات
32
الإعجابات
6
النقاط
3
العمر
24
محل الإقامة
BISKRA
#4
السلام عليكم مانقدرش نحجز 20 دولار واب موني اخي دفع غدا صباحا
او لازم 50
 
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