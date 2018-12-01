سلام عليكم



خاطرة للشاعر : عبد الحكيم الفيقه

العنوان: من يا ترى ؟





في الوقت متسع لتبديد الغياهب

العين اّنية وهذا النجم واهب

قل لي بتفصيل الحكاية أيها الحدس المخيم

في شعاب هواجسي كمقام راهب

من يا ترى يبقى على الطين الذي يخضر في قلب الحقول

ومن ترى لابد ذاهب؟

اياك أن تقضي بقول الوهم أو تفتي كما بعض المذاهب

من قال: كن يا عمرو منهوبا

وكن يا زيد ناهب؟ ​