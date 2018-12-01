عقــ اللمه ــيد
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منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المشرفين
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
- دليل بناء اختبار مادّة اللّغة العربيّة و التّربية الإسلاميّة / أكتوبر 2018 / قصد اعتماده بداية من اختبارات الثّـلاثي الأول 2018 - 2019 م ......
ـــــــــــــــ 1/ دليل اللّغة العربيّة أكتوبر 2018 للتّنزيل :
دليل بناء الاختبارات ا ش ت متوسط_اللغة العربية أكتوبر 2018 (1).pdf
ـــــــــــــــ 2/ دليل التّربية الإسلاميّة أكتوبر 2018 للتّنزيل :
دليل بناء الاختبارات ا ش ت متوسط_التربية الإسلامية أكتوبر 2018 (1).pdf
- دليل بناء اختبار مادّة اللّغة العربيّة و التّربية الإسلاميّة / أكتوبر 2018 / قصد اعتماده بداية من اختبارات الثّـلاثي الأول 2018 - 2019 م ......
ـــــــــــــــ 1/ دليل اللّغة العربيّة أكتوبر 2018 للتّنزيل :
دليل بناء الاختبارات ا ش ت متوسط_اللغة العربية أكتوبر 2018 (1).pdf
ـــــــــــــــ 2/ دليل التّربية الإسلاميّة أكتوبر 2018 للتّنزيل :
دليل بناء الاختبارات ا ش ت متوسط_التربية الإسلامية أكتوبر 2018 (1).pdf