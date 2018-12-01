دليل بناء اختبار مادّة اللّغة العربيّة و التّربية الإسلاميّة

عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مشرف ::
منتديات التعليم المتوسط
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#1
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
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محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
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ذكر
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

- دليل بناء اختبار مادّة اللّغة العربيّة و التّربية الإسلاميّة / أكتوبر 2018 / قصد اعتماده بداية من اختبارات الثّـلاثي الأول 2018 - 2019 م ......
ـــــــــــــــ 1/ دليل اللّغة العربيّة أكتوبر 2018 للتّنزيل :

دليل بناء الاختبارات ا ش ت متوسط_اللغة العربية أكتوبر 2018 (1).pdf
ـــــــــــــــ 2/ دليل التّربية الإسلاميّة أكتوبر 2018 للتّنزيل :

دليل بناء الاختبارات ا ش ت متوسط_التربية الإسلامية أكتوبر 2018 (1).pdf
 
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