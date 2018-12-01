يؤلمك شيئ؟...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يؤلمك شيء.؟

نادِ‏ يا الله فالشفاء لا يأتي من سواه,✨

‏خسرت شيئاً.؟

‏نادِ يا الله فالعوض الجميل لا يأتي من سواه,🦋

‏مفجوع قلبك.؟

‏نادِ يا الله لا أحد يجبرك سواه,🌸

‏كثيرة على قلبك الحياة.؟

‏نادِ يا الله واطلب العون منه لا أحد يُعين سواه,🌱

‏كل مرارات الحياة تذوب في قلبك إذا ناديت

يا #الله,»♥️