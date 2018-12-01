يؤلمك شيئ؟...

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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
524
الإعجابات
654
النقاط
31
العمر
30
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يؤلمك شيء.؟
نادِ‏ يا الله فالشفاء لا يأتي من سواه,✨
‏خسرت شيئاً.؟
‏نادِ يا الله فالعوض الجميل لا يأتي من سواه,🦋
‏مفجوع قلبك.؟
‏نادِ يا الله لا أحد يجبرك سواه,🌸
‏كثيرة على قلبك الحياة.؟
‏نادِ يا الله واطلب العون منه لا أحد يُعين سواه,🌱
‏كل مرارات الحياة تذوب في قلبك إذا ناديت
يا #الله,»♥️
 
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