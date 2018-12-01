يؤلمك شيئ؟...

اميرة المدائن
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 25 ماي 2018
- المشاركات
- 524
- الإعجابات
- 654
- النقاط
- 31
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- Algerie
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يؤلمك شيء.؟
نادِ يا الله فالشفاء لا يأتي من سواه,✨
خسرت شيئاً.؟
نادِ يا الله فالعوض الجميل لا يأتي من سواه,🦋
مفجوع قلبك.؟
نادِ يا الله لا أحد يجبرك سواه,🌸
كثيرة على قلبك الحياة.؟
نادِ يا الله واطلب العون منه لا أحد يُعين سواه,🌱
كل مرارات الحياة تذوب في قلبك إذا ناديت
يا #الله,»♥️
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يؤلمك شيء.؟
نادِ يا الله فالشفاء لا يأتي من سواه,✨
خسرت شيئاً.؟
نادِ يا الله فالعوض الجميل لا يأتي من سواه,🦋
مفجوع قلبك.؟
نادِ يا الله لا أحد يجبرك سواه,🌸
كثيرة على قلبك الحياة.؟
نادِ يا الله واطلب العون منه لا أحد يُعين سواه,🌱
كل مرارات الحياة تذوب في قلبك إذا ناديت
يا #الله,»♥️