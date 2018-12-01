عرض بيع متوفر 100 دولار ويب موني للبيع مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
kacimo samy
المبلغ
100 ( USD )
سعر البيع
196 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
ويب موني - WebMoney
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
591
الإعجابات
349
النقاط
23
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم
متوفر 100 دولار ويب موني للبيع مقابل CCP يصل ويب موني صافي فقط
العمولة يتحملها المشتري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ لا اريد كلام خارج الموضوع
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
 

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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,251
الإعجابات
3,002
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#4
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
591
الإعجابات
349
النقاط
23
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#4
قال nisachine:
نجم نحجز 20 دولار اولا :unsure:
إضغط للتوسيع...
اهلا نعم
هه انا نزعت جملة اقل مبلغ للحجز ***.. فقط كي تستطيع الحجز
المهم تم الحجز لك 20 دولار مقابل 3920 دج
 
nisachine

nisachine

:: عضو منتسِب ::
#5
إنضم
6 فيفري 2018
المشاركات
35
الإعجابات
7
النقاط
3
العمر
24
محل الإقامة
BISKRA
#5
قال kacimo samy:
اهلا نعم
هه انا نزعت جملة اقل مبلغ للحجز ***.. فقط كي تستطيع الحجز
المهم تم الحجز لك 20 دولار مقابل 3920 دج
إضغط للتوسيع...
الله يحفظك خويا واخيرا لقيت لمبلغ :cry:
الدفع غدا صباحا شكرااااا
 
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