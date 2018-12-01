رجل يعرض امه للبيع

امه حيث كانت خطيبته تكره امه حيث تعاملها معاملت سيئة للغاية ،حاول الرجل كثيرا الاصلاح بينهما لكن فشل تماما منعه حبه لخطيبته ان ينفصل عنها فحاولت الفتاة التمسك به ووعدته لن تعيد الغلطة وافق الرجل على هذا الشرط والاستمرا مع خطيبته التي يحبها مرت ايام وجاء يوم العرس وبينما كان يجلس بجوار عروسته عمست العروسة باذنه ان ينزل والدته من منصة لانها لاتعجبها ولا تحبها وانها تقصد إغضابها وإحزانها ليلة عرسها ،وافق رجل علىكلام عروسته متوجها الى منصة وحمل الميكرفون قائلا: انا اعرض امي للبيع ،من يشتري امي؟😥

ذهل جميع الحاضرون من كلامه وتصرفه ،فكرر الرجل ثلاث مرات

من يشتري امي؟ ،من يشتري امي؟، من يشتري امي؟

ولا احد يجيب ،خيم الصمت والدهشت على وجه الجميع ،بكت الام حزنا وحصرتها على ابنها وفجأت اخرج الرجل خاتم زفافه ورماه على وجه عروسته قال: انا اشتري امي والتفت الى العروسة معلنا طلاقه لها مضبفا *

امي لا احد يستطيع شرائها او ظفع ثمنها والكن انا اشتري امي وابيعك انت *

بعدها انتشرت هذه القصة في المنطقة بالكامل ،جاء رجل صاح قال له : لن اجد افضل منك ابدا لابنتي ،واريدك ان تتزوجها ،ذهب الشاب ليقابل ابنة الرجل الصالح فوجدها فائقة الجمال كوردة الجوري ونعم الاخلاق والدين فتزوجها دون اي تكاليف مالية ،كانت دائما تحسن لامه وتعاملها كأمها تماما .....بإختصار عوضه الله عز وجل جزاء احسانه الى امه خيرا وافضل مما يتمنى وعاشا معها في سعادة وهناء

هذه القصة هزت قلبي لعلها تكون موضعة لمن يقرأها



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شكرا والسلام عليكم&