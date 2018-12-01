الخطاب رطاب ...

كلامك خويا صواب وعين العقل خلاصتوو حبل الكذب قصير كيما يقولو ولو انوو مهوش كذب كذب انما نقدروو نقولوو تكليخةةةةة مى تخلصوو عليها غاليةةةةة ههههههههه باه نتفاهموو امور الزواج تكون بتواضي علاه حتى نعقدوها على رواحناا ونعيشوو. حناا وهوماا في اوهام نفيقوو منها يا نكملوو حياتنا فصدمة ونعيشوو حياة غير اللى درناها في بالناا يا نرضاو بنصيبناا وقليل اللى يرضاو احم احم اكتفي بهاذ القدر لى عودة باذن الله