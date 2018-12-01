جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
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سلام عليكم
خاوتي وخياتي كيراكم شخباركم شحوالكم شلونكم هههه
راني في شحال ماكتبتش هنا من قرن وزمارة هههه
نتمنى تكونوا كامل بخير الحيين والغايبين والموتى ربي يرحمهم
ايه اليوم جيت نديسكيتي معاكم في وحد السوجي ومادابيا تسمعوني
حلو ودنيكم غايااا ياااك
ياك يقولوا الخطاب رطاب من التاقة للباب
دوك نفهمكم بشوي كيفاش من جهة الخطاب والمخطوبة
نتا يا خويا عجباتك فلانة ورحت تخطبها من الباب العريض درت الحلال تبارك الله عليك
ماقعدتش تطل من التاقة مليح ربي يهنيكم بصح ماشي هنا حكايتنا
قولي برك باغي نفهم حاجة علاش تعيش بنت الناس في اوهام مثلا انا عايش كي prince وعندنا فيلا وخدمتي فيها الدراهم كل يوم
ونسكنك وحدك هادا غير باش تقول راه خطبني واحد مسقم ولاباس بيه وعندو التيكي
بوووووووم تتزوجو تعيش عالم اخر من الخرطي نتا لا خدام لا زدام لاعندكم فيلا لا دراهم لا دارها وحدها لا قاع داك المنام لي وريتو ليها تولي بنادم وحداخور وتتبدل 180°
وفي la fin تطلقها وتقولهم ماتفاهمناااش ياخويا انت من لول ما بنيتهاش معاها بساس صحيح علاش عليك هاد الكدب ااااه
نجو ليك يا مسودة السعد ... ها سيدي علاش عليك انا ماما ها واش تخدم وبابا وخاوتي ونتي يماك femme de ménage وبوك maçon تحشمي بوالديك وبواش يخدمو
ياك هادي هي الخدمة الشريفة في الدنيا لي تاكل منها الخبز بعرق جبينك ولوما خدمتهم ماتكوني نتي ومايجي نهار وتحشمي بيهم يا بنت الناس
وانا شابة وشعري وضفارتي عينينا naturels علاش عليك ياخي علاه اومبعد يديك يشوف كووشمار ياخي لي يبغيك يبغيك بلي عندك ماشي بالكدب زينك ماراحش يغمس بيه الخبز افهمو يا شيرات
زين الطفلة دينها وعفتها وتربيتها وزين الراجل الحشمة والتربية وصلاتو وطاعة والديهم
حاب نفهم حاجة برك علاش ديما يجي الخطاب رطاب ويلا عندكم كاش histoire حكوهالي هنا راني نسمع
نتا خويا خطبت ويادرا كاش ماكدبت عليك
نتي ختي يادرا خطبوك .. كذب عليك المسعود ولا لا
سمحولي طولت عليكم سمطتها شوي بصح كان لازم نهدر ضرني في قلبي هههههه
اليكم الخط احمممم
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