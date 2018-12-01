اللماوية في لارمي

ياووو كيراكم خاوتي و خياتي

ياتل سمعتو الجديد ... قالك الشيرات رايحين يفوتوا العام تاع سارفيس

مانيش عارف ان كنا اصلا مسخرة ولا حابين نولوا تمسخيرة قدام لجناس ... حنا علابالنا وهوما علابالهم بلي هاد التجنيد الخاص بالفتيات مايتوالمش مع عقلية وتفكير الجزائري وكل هادا ماهو الا تفيش وهدرة زايدة حابين يلهو الشعب وخلاص

النساء الحقيقيات الفحلات بنات دزاير لحراير راهم في ديارهم وين تلقى الرجال يحكموا ماشي النسا ... بنات الرجال لي يخافوا عليهم من الهواء ادا فات عليهم .....

اذا كانت الاقامات الجامعية التي تستقطب المتعلمات قيل فيها ما قيل فهل يؤتمن بناتنا في الجيش ؟؟؟ بدل ان تحل الدولة ازمة البطالة ليتزوج الشباب جابولنا هاد L'idée لتستغل كثرة البنات و العوانس في خدمة الجيش و الامن …هادا لي بقا يا سيدي تبغي تخطب تستبيت يقولك ااا وسمك استنى بنتي تكمل العام ... ولا بنتي ميتاوها للبلاصة الفلانية .... رانا رايحين نشوفوا بنتنا ودايينلها الكعبوش -_-

ايماجينيوا معايا بنات اللمة يروحو يفوتوا العامين