اللماوية في لارمي

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
#1
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,585
الإعجابات
11,696
النقاط
891
محل الإقامة
جزر القمر
#1
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ياووو كيراكم خاوتي و خياتي
ياتل سمعتو الجديد ... قالك الشيرات رايحين يفوتوا العام تاع سارفيس
مانيش عارف ان كنا اصلا مسخرة ولا حابين نولوا تمسخيرة قدام لجناس ... حنا علابالنا وهوما علابالهم بلي هاد التجنيد الخاص بالفتيات مايتوالمش مع عقلية وتفكير الجزائري وكل هادا ماهو الا تفيش وهدرة زايدة حابين يلهو الشعب وخلاص
النساء الحقيقيات الفحلات بنات دزاير لحراير راهم في ديارهم وين تلقى الرجال يحكموا ماشي النسا ... بنات الرجال لي يخافوا عليهم من الهواء ادا فات عليهم .....
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اذا كانت الاقامات الجامعية التي تستقطب المتعلمات قيل فيها ما قيل فهل يؤتمن بناتنا في الجيش ؟؟؟ بدل ان تحل الدولة ازمة البطالة ليتزوج الشباب جابولنا هاد L'idée لتستغل كثرة البنات و العوانس في خدمة الجيش و الامن …هادا لي بقا يا سيدي تبغي تخطب تستبيت يقولك ااا وسمك استنى بنتي تكمل العام ... ولا بنتي ميتاوها للبلاصة الفلانية .... رانا رايحين نشوفوا بنتنا ودايينلها الكعبوش -_-

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ايماجينيوا معايا بنات اللمة يروحو يفوتوا العامين :unsure::unsure:

ونتوما يا لماويين واش رايكم ؟؟
 
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:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
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طاقم المشرفين
#2
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
5,112
الإعجابات
19,849
النقاط
1,901
#2
السلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم علاه ديجا وصل رمضان

اووووه اووووه اووووه شكون هنا جليلو واش راك واش هذي الغيبة واش راهم الذريورات تاعك هههه

شفت ياخويا رجعونا مسخرة بصح انا عجبتني هذي ليدي تاع لارمي للبنات هههه
اوموا يمدونا الاعفاء لينا قال ياودي الكازينا معمرة هاك لاكارت هههه
معليش نستناوهم عام حتى يكملو العسكر ههههه
وزيد ضرك خلاص الحرب بالاسلحة عليها الدولة حبت دخل لبنات هههههه
يخوفو فينا ههههه
بصح نطمنك ماتخافش هذي العهدة لي لحقت برك مالفين بيها
يامات وننساوها وينساها ههههه
 
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