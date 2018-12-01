الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ( معناها - مواطنها - ثمراتها )

مقدمة الكتاب:
إنَّ أقلَّ ما نقدِّمه لهذا النبي الكريم هو كثرة الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام.
وفي هذا الكتاب لنا وقفات مع آية من كتاب الله تعالى وبعض من أحاديثه ، وشرح شيءٍ منها؛ لعلَّها تكون حافظًا لنا على كثرة الصلاة والسلام عليه، كما أنَّ في معرفة معانيها أعظم فضلاً وأكثر أجرًا؛ لأنَّ الصلاة عليه ïپ² عبادة، والعبادة مع العلم والبصيرة أبلغ من العبادة بدونهما، ففرقٌ بين عبادة العابد وعبادة العالم؛ فقد يتعبَّد العابد شهرًا كاملاً ويتعبَّد العالم دقائق معدودة، فتكون عبادة العالم في سِجلِّ الحسنات أكثر من عبادة العابد في سجل حسناته!
أسأل الله تعالى أن ينفع بما في هذه الورقات، وأن يجعلها في ميزان حسنات الجميع، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه .. وصلى الله على محمد وآله وسلم.
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