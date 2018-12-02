جسور

حاتم07

حاتم07

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#1
إنضم
11 سبتمبر 2013
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محل الإقامة
بسكرة
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ذكر
#1
الجسر أو القنطرة هو مُنشأ يُستخدم للعبور من مكان إلى آخر بينهما عائق قد يكون هذا العائق مائياً أو أرضاً وعرة أو منطقة شديدة الانخفاض أو غيره. يتم إنشاء الجسور من الخرسانة المسلحة أو الصلب أو من مواد أخرى كالخشب أو الحبال. يسميه المصريون (الكوبري) ، و السودانيون (الكبري) . للجسور أهميتها في ربط الأجزاء المنعزلة، مثل ضفاف الأنهار والجزر المنعزلة، كما أن للجسور أهمية خاصة في الحروب حيث أن الجسر هو هدف استراتيجي يجب حمايته مهما كلف الأمر، وأحياناً يتطلب الأمر تفجير الجسور حتى لا تمر عليها القوات الغازية، أو لمنع وصول الإمدادات للعدو.

جسر الملك فهد يصل بين المملكة العربية السعودية وبين البحرين
640px-Saudi_Bahrain_Bridge.jpg

جسر اللؤلؤة هو أطول جسر معلق في العالم
260px-Akashi-kaikyo_bridge3.jpg

جسر ورسك لسكك الحديد
unnamed.jpg

أتنمى أن تعجبكم الصور
 
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