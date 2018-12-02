الجسر أو القنطرة هو مُنشأ يُستخدم للعبور من مكان إلى آخر بينهما عائق قد يكون هذا العائق مائياً أو أرضاً وعرة أو منطقة شديدة الانخفاض أو غيره. يتم إنشاء الجسور من الخرسانة المسلحة أو الصلب أو من مواد أخرى كالخشب أو الحبال. يسميه المصريون (الكوبري) ، و السودانيون (الكبري) . للجسور أهميتها في ربط الأجزاء المنعزلة، مثل ضفاف الأنهار والجزر المنعزلة، كما أن للجسور أهمية خاصة في الحروب حيث أن الجسر هو هدف استراتيجي يجب حمايته مهما كلف الأمر، وأحياناً يتطلب الأمر تفجير الجسور حتى لا تمر عليها القوات الغازية، أو لمنع وصول الإمدادات للعدو.جسر الملك فهد يصل بين المملكة العربية السعودية وبين البحرينجسر اللؤلؤة هو أطول جسر معلق في العالمجسر ورسك لسكك الحديدأتنمى أن تعجبكم الصور