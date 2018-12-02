حاتم07
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 11 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 458
- الإعجابات
- 831
- النقاط
- 31
- العمر
- 34
- محل الإقامة
- بسكرة
- الجنس
- ذكر
الجسر أو القنطرة هو مُنشأ يُستخدم للعبور من مكان إلى آخر بينهما عائق قد يكون هذا العائق مائياً أو أرضاً وعرة أو منطقة شديدة الانخفاض أو غيره. يتم إنشاء الجسور من الخرسانة المسلحة أو الصلب أو من مواد أخرى كالخشب أو الحبال. يسميه المصريون (الكوبري) ، و السودانيون (الكبري) . للجسور أهميتها في ربط الأجزاء المنعزلة، مثل ضفاف الأنهار والجزر المنعزلة، كما أن للجسور أهمية خاصة في الحروب حيث أن الجسر هو هدف استراتيجي يجب حمايته مهما كلف الأمر، وأحياناً يتطلب الأمر تفجير الجسور حتى لا تمر عليها القوات الغازية، أو لمنع وصول الإمدادات للعدو.
جسر الملك فهد يصل بين المملكة العربية السعودية وبين البحرين
جسر اللؤلؤة هو أطول جسر معلق في العالم
جسر ورسك لسكك الحديد
أتنمى أن تعجبكم الصور
جسر الملك فهد يصل بين المملكة العربية السعودية وبين البحرين
جسر اللؤلؤة هو أطول جسر معلق في العالم
جسر ورسك لسكك الحديد
أتنمى أن تعجبكم الصور