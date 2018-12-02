أخبار أندية بسكرة

حاتم07

حاتم07

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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العمر
34
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
#1
٢٠١٨١٢٠٢_١٢١٨٣٨.png هل نحن نعمل؟؟؟
اليوم في خضم اليوم الدراسي لمدربي رابطة الذي اشرف عليه المكون المخضرم لخضر عمراني بمقر الرابطة الجهوية
طرح علينا المكون سؤال محرج لم يستطع اي مدرب الاجابة عليه
ماذا قدمنا كمدربين و مكونين للمنتخبات الوطنية للفئات السنية ؟؟
هل نحن نعمل كمدربين للفوز بمقابلات بين الاطفال ؟ هل نحن نكون لاعبين للوصول فقط لصنف الاكابر ؟؟؟ ماذا قدمنا ككل ؟ اين الخلل هل لماذا لم تنجح مواهبنا في الوصول بعيدا عدا بعض الحالات الشاذة
و انا اضيف ماذا تقدم ولاية بسكرة لكرة الجزائرية كمنتخبات وطنية او كلاعبين في الاقسام المحترفة ؟؟
 
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