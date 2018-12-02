الربيع الفرنسي الأصفر ايادي خارجية هههههه



السلام عليكم

قالك شعلت في فرنسا اصحاب الجيليات الصفر ولاو يحرقو العجلات ودارو كيما الربيع العربي

لا خاطرش زادولهم في اسعار المحروقات

حنا زادولينا في كل شيء وكل عام زيادة وما تحركناش لان الجيليات الصفراء ما عندناش وما تكفيناش والعجلات لي نحرقوها ما كانش

بعد هاذ المضاهرات يولو الفرنسييين يحرقو بالبوطي للجزائر ويطالبو اللجوء السياسي والجزائر تعبر عن انشغالها العميق لما يحدث في فرنسا

والجزائر تنصح رعاياها المقيمين في فرنسا باتخاذ الحيطة والحذر عند شعل العجلات وعدم الابتعاد عن اماكن الشغب الا للضرورة الملحة

والرئيس ما كرون يقول ليهم هاذ المضاهرات تحركها ايادي خارجية

والرئيس نتاعنا يزور مراكز مخيمات اللاجئين الفرنسيين في الجزائر

وهيومن رايسويتش منظمة حقوقية تدعو الى احترام حقوق الانسان الفرنسي

والرئيس الفرنسي يقول ليهم نشعل فرنسا نار نلاحقكم بيت بيت دار دار جحر جحر

ولا يقول فرنسا ليست تونس ولا مصر

واذا كبرت القضية يستنجد هو كذلك بالروس يساعدوه

ولا يحصلو كلش في داعش كيما عادتهم



مسكين ماكرون ما خلاوهش حتى يروح يعزي ويحضر مراسم الدفن نتاع جورج بوش الأب.