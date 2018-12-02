تزوج فتاة فصدم بأنها ..... والسبب هو ............

لدي صديق يعمل أستاذا في أحد المؤسسات التربوية مستوى متوسط ، أخبرني بقصة أحد الأشخاص تزوج فتاة كانت تدرس في تلك المؤسسة



وذات يوم جاء هذا الشخص إلى مدير المؤسسة يقول له زوجتي كانت تدرس عندكم فرحب به وسأله ما بك ؟



فقال ذلك الشخص : من هو فلان ؟ وكان هذا الفلان الذي يسأل عنه زوج هذا الفتاة يعمل أستاذ في تلك المؤسسة







فعندما سأله المدير عن السبب وما الذي يريده ........... إلخ



قال الزوج : إن زوجتي تهذي في الليل بإسمه !! الله أكبر



الإختلاط آفة خطيرة وهدامة للمجتمع وصدق إبن قيم رحمه الله عندما شبه الإختلاط بإجتماع النار مع الحطب



فعلينا أن لا نستهين بهذا الأمر الكبير الذي أبتلينا به ، نسأل الله العافية