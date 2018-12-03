سؤال فى الحياة

A

amro mostafa

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
6 نوفمبر 2018
المشاركات
129
الإعجابات
325
النقاط
13
العمر
36
محل الإقامة
السعودية
الجنس
ذكر
#1
من خلال متابعتى لكل المنتديات ووسائل التواصل الفيس والواتس وخلافه كل الناس عاقلة ورزينة وقال الله وقال الرسول امال الناس الزبالة اللى صعب نقول عليهم بشر اللى شوفناهم فى حياتنا دول راحوا فين ؟
فين الظلمة فين اكل مال اليتيم فين الكذاب فين السارق فين الزانى وفين وفين ................................
استحالة ما يكونوش موجودين فى مواقع التواصل
لاما بيلبسوا اقنعة مزيفة
 
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