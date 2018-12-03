سؤال فى الحياة

amro mostafa
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 6 نوفمبر 2018
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- السعودية
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من خلال متابعتى لكل المنتديات ووسائل التواصل الفيس والواتس وخلافه كل الناس عاقلة ورزينة وقال الله وقال الرسول امال الناس الزبالة اللى صعب نقول عليهم بشر اللى شوفناهم فى حياتنا دول راحوا فين ؟
فين الظلمة فين اكل مال اليتيم فين الكذاب فين السارق فين الزانى وفين وفين ................................
استحالة ما يكونوش موجودين فى مواقع التواصل
لاما بيلبسوا اقنعة مزيفة
فين الظلمة فين اكل مال اليتيم فين الكذاب فين السارق فين الزانى وفين وفين ................................
استحالة ما يكونوش موجودين فى مواقع التواصل
لاما بيلبسوا اقنعة مزيفة