شاركنا صورة ملابس طفولية على ذوقك

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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طاقم المراقبين
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,273
الإعجابات
14,207
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1
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أهلاً و سهلاً و مرحباً

بجميع أعضاء و زوار مشرفي منتدى

تربيةالأطفال و رعايتهم

أنرتوا المنتدى بطلتكم البهية

( شاركنا صورة ملابس طفولية على ذوقك )

موضوع ينير منتدى الطفل و الطفولة

نتمنى أن ينال إعجابكم



فكرة الركن :

يتم وضع صورة واحدة في كل رد تخص ملابس الأطفال على ذوقكم

شاركونا بصور ملابس الأطفال التي تفضلونها

* قوانين المشاركة بالركن :

1 - الإلتزام بفكرة الركن

2 - عدم الخروج عن موضوع







في انتظار تفاعلكم للتعرف
على أذواقكم ......





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