Yasmina.yaso
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 6,273
- الإعجابات
- 14,207
- النقاط
- 1,601
- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
أهلاً و سهلاً و مرحباً
بجميع أعضاء و زوار مشرفي منتدى
تربيةالأطفال و رعايتهم
أنرتوا المنتدى بطلتكم البهية
( شاركنا صورة ملابس طفولية على ذوقك )
موضوع ينير منتدى الطفل و الطفولة
نتمنى أن ينال إعجابكم
فكرة الركن :
يتم وضع صورة واحدة في كل رد تخص ملابس الأطفال على ذوقكم
شاركونا بصور ملابس الأطفال التي تفضلونها
* قوانين المشاركة بالركن :
1 - الإلتزام بفكرة الركن
2 - عدم الخروج عن موضوع
في انتظار تفاعلكم للتعرف
على أذواقكم ......