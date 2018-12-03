حكمة وعبرة



✍ من ابتعد عن الوسادة اقتربت له السيادة ..



ومن لزم الرقاد .. حُرِم المراد ..



ومن أكثر النوم .. سبقه القوم ..



ومن ترك العمل .. تركه الأمل ..



والقمة أساسها : *( قم )*

يا أيها المزمل *قم* الليل

يا أيها المدثر *قم* فأنذر



*فالعمر قصير وعليه تحديد المصير*

*إما الى جنة وإما إلى سعير*



لن تجد الهداية ملقاة على الأرض ، وليست سلعة بالاسواق ، فجاهد نفسك واثبت على الطريق حتى تكون أهلاً لهداية الله لك.



قال تعالى :

((والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين))