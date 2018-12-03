حكمة وعبرة

A

abou khaled

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
16 جوان 2011
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#1
حكمة وعبرة

✍ من ابتعد عن الوسادة اقتربت له السيادة ..

ومن لزم الرقاد .. حُرِم المراد ..

ومن أكثر النوم .. سبقه القوم ..

ومن ترك العمل .. تركه الأمل ..

والقمة أساسها : *( قم )*
يا أيها المزمل *قم* الليل
يا أيها المدثر *قم* فأنذر

*فالعمر قصير وعليه تحديد المصير*
*إما الى جنة وإما إلى سعير*

لن تجد الهداية ملقاة على الأرض ، وليست سلعة بالاسواق ، فجاهد نفسك واثبت على الطريق حتى تكون أهلاً لهداية الله لك.

قال تعالى :
((والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين))
 
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