abou khaled
:: عضو مُتميز ::
حكمة وعبرة
✍ من ابتعد عن الوسادة اقتربت له السيادة ..
ومن لزم الرقاد .. حُرِم المراد ..
ومن أكثر النوم .. سبقه القوم ..
ومن ترك العمل .. تركه الأمل ..
والقمة أساسها : *( قم )*
يا أيها المزمل *قم* الليل
يا أيها المدثر *قم* فأنذر
*فالعمر قصير وعليه تحديد المصير*
*إما الى جنة وإما إلى سعير*
لن تجد الهداية ملقاة على الأرض ، وليست سلعة بالاسواق ، فجاهد نفسك واثبت على الطريق حتى تكون أهلاً لهداية الله لك.
قال تعالى :
((والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين))
✍ من ابتعد عن الوسادة اقتربت له السيادة ..
ومن لزم الرقاد .. حُرِم المراد ..
ومن أكثر النوم .. سبقه القوم ..
ومن ترك العمل .. تركه الأمل ..
والقمة أساسها : *( قم )*
يا أيها المزمل *قم* الليل
يا أيها المدثر *قم* فأنذر
*فالعمر قصير وعليه تحديد المصير*
*إما الى جنة وإما إلى سعير*
لن تجد الهداية ملقاة على الأرض ، وليست سلعة بالاسواق ، فجاهد نفسك واثبت على الطريق حتى تكون أهلاً لهداية الله لك.
قال تعالى :
((والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين))