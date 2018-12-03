رمزي_23
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 16 جانفي 2017
- المشاركات
- 553
- الإعجابات
- 70
- النقاط
- 517
- العمر
- 33
- محل الإقامة
- Annaba
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 300 أورو بايسيرا مقابل 223 دج CCP
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ
الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
يرجى الالتزام : معلومات - مسودة البيع و الشراء [ يرجى الإلتزام ]
متوفر مبلغ 300 أورو بايسيرا مقابل 223 دج CCP
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ
الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
يرجى الالتزام : معلومات - مسودة البيع و الشراء [ يرجى الإلتزام ]
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