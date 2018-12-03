عرض بيع بيع مبلغ 300 أورو بايسيرا مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
رمزي_23
المبلغ
300 ( EUR )
سعر البيع
223 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
553
الإعجابات
70
النقاط
517
العمر
33
محل الإقامة
Annaba
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر مبلغ 300 أورو بايسيرا مقابل 223 دج CCP
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ

الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد

المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :

اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ

يرجى الالتزام : معلومات - مسودة البيع و الشراء [ يرجى الإلتزام ]
 

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,270
الإعجابات
3,025
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#3
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
553
الإعجابات
70
النقاط
517
العمر
33
محل الإقامة
Annaba
الجنس
ذكر
#3
شكرا على الموافقة
 
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