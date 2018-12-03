لن اتخلى عنك ولن ارضى في البديل لان حبي لغيرك بات شئ مستحيل

كُن لي حبيباً كما شاء القدرولا تتركني وحيداً كاللّيل بلا قمرفكيف لي بدونك أن أعيش بين البشرفهل للزّرع أن ينبت دون أن يسقط عليه المَطر؟إقرأ المزيد على