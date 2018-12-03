لن اتخلى عنك ولن ارضى في البديل لان حبي لغيرك بات شئ مستحيل

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nabila123

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
2 ديسمبر 2018
المشاركات
5
الإعجابات
1
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
قصة حب وتضحية رائعة جداً عبرة لجميع الازواج أنصحكم بالقراءة

السلام عليكم اليوم اقدم لكم قصة جميلة ورائعة لزوجة مخلصة ومضحية لأقصي درجة، تضرب لنا مثل في الحب والتضحية، قصة حب رائعة وجميلة جداً عبرة للأزواج لا تفوتها، أترككم الآن مع القصة الرائعة وأتمني لكم وقتاً سعيداً
رابط مشاهدة القصة :
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nabila123

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
2 ديسمبر 2018
المشاركات
5
الإعجابات
1
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#2
كُن لي حبيباً كما شاء القدر
ولا تتركني وحيداً كاللّيل بلا قمر
فكيف لي بدونك أن أعيش بين البشر
فهل للزّرع أن ينبت دون أن يسقط عليه المَطر؟

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