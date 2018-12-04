المقارنة الجائرة : بين غض البصر والتبرج

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أوّلا وقبل الخوض في النّقاش، أنا لست ممن يقف لصف المرأة وهي ظالمة أو لصفّ الرجل وهو ظالم، وإنما أنا كعنصر حيادي

أجيب بما أظنه مناسب (والعلم لله)، أوّلا سأبدأ بالعنوان والذي يقول المقارنة الجائرة، أنا من وجهة نظري أراه أمر بالمعروف

وليس مقارنة جائرة، فحين تأمر أحدهم بغض البصر فهذه مجرّد نصيحة وليس مقارنة بالتبرّج، أنا لو يسألني أحدهم ويقول

كثر التبرّج في المجتمع ماذا عساي أقول؟ سأقول اِكتفِ بغض البصر وأمرك وأجرك عند الله أليس كذلك؟ فهذه مجرّد نصيحة

وليست مقارنة بالتبرّج، فلا يمكنك تغيير لباس نساء مجتمع بأكمله وهو معضلة بينما يمكنك الاكتفاء بغض البصر طلبا للعفة،

ملابس الناس لا حول لك ولا قوة فيها بينما بصرك هو ملك لك ويمكنك التحكم على الأقل على جزء صغير منه، لذلك

نلجأ لأبسط الحلول والنصائح ونقول غض بصرك، وهذا أمر من الله قبل أن يكون كلمات بشر، لذلك على العموم أنا أوافقك

على فكرة الموضوع ولكن ما لا أوافقه هو المقارنة التي رفضتها ولكنك أدخلتها فيما يخص التفريق بين الذنوب، الذنب يبقى ذنب

وإن لم يكن فيه لعن هل يجب أن نُلعن لنطيع الله عز وجل؟ لا يجب التفريق وقول هذا ذنب عظيم لا يجب القيام به وهذا ذنب بسيط

لا بأس به ، أنت لم تقل أنه لا بأس به حتى لا أقول ما لم تقله ولكن تبرير الذنوب ليس بالأمر الجيد، فلنعلم أن حبس قطة يدخل الجنة

وإعطاء الكلب شربة ماء يغفر أعظم الذنوب، الأفضل أن يسعى كل إنسان لتصليح أخطائه ومحو ذنوبه، بدلا من تتبع

المرأة للرجل إن كان غض بصره أم لا وبدلا من تتبع الرجل للمرأة إن كانت تبرجت أم لا، هي ذنوب عظيمة ولكن الله

هو من يحاسب، من غض بصره فقد سلِم شر الفتنة ومن لم يفعل ذلك فهو يتحمل ذبنه ولا يحق لأحد محاسبته، وكذلك المتبرجة

إنها تؤذي المجتمع بلباسها الخادش للحياء ولكن عليّ أن أقوم بدوري مع خالقي أغض بصري وإن حدثت مني هفوة فلا ذنب

لي فيها، وكذلك المتبرجة لها الله يحاسبها ويغفر لها أو يعاقبها، لأنه لو تحدثنا عن الموضوع بعمق سنجد فيه الكثير من الخبايا

فأحيانا يكون التبرج ليس لباسا فقط وإنما ضحك مرتفع وحركات غير محتشمة والكثير من التصرفات التي لا يعكسها اللباس

وبذلك حتى الرجل وإن غض بصره فلن يسلم منها ويقع في الفتنة وكذلك حتى بعض الرجال الذين يدّعون عدم قدرتهم على غض البصر

وأن الملابس المتبرجة تغريهم، تجد أغلهم يدخل غرفته المغلقة ويتجول على مواقع الانترنت ليشاهد ما يحلو له من تبرج وفسق

ثم تجده من الأوائل الذي يدّعي عدم قدرته على غض البصر، وصراحة ما أستغربه أن 80 بالمائة ربما من نساء المجتمع ترتدين لباسا غير محتشم

كافتراض فقط، وبالمقابل 100 بالمائة من الرجال أو لنقل 80 بالمائة منهم كذلك يدّعي عدم القدرة على غض البصر، طيّب 80 بالمائة

من النساء اللواتي يخرجن للشوارع بملابس غير محتشمة هن أخوات من؟ وزوجات من وبنات من؟ هل خُلقن من العدم؟ إذن لنتبّع

ما قلته في موضوعك وبأن المقارنة جائرة وبأن التبرج أعظم ذنبًا طيّب ما الحل؟ تريد أن تستغني عن غض البصر أو أن تساند غض بصرك وتعالج مشكلة

التبرج إذا إبدأ ببيتك، نحن لم نعد في حاجة لحرب بالكلام وفقط بل نحتاج للتطبيق، نحتاج للبدء ببيتونا وأهلنا، لو قام كلّ شخص منا

بتفقد ذنوبه ومراقبة عيوبه وعيوب بيته لما وصلنا لمرحلة المقارنة الجائرة ورمي ذنوبنا على الغير، لذلك فليقم كل شخص بما أمره به دينه وليسأل الله الهداية

والعفاف وتجنب المعاصي وليترك الخلق للخالق ولا يربط ذنوبه بغيره سواء كانت إمرأة أو رجل

احترامي وتقديري

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