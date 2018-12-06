تبا لمخترع الكرتوش نتاع اللوحة

zagane
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السلام عليكم
وليت نكره الكرتوش واللوحة كيما كنت نكره بكري القرايا يوم السبت
التلميذ يقرا في السنة الاولى ابتدائي او السنة الثانيو ابتدائي
كل يوم اشرولي كرتوش نتاع اللوحة راه كمل لي
ومرات يفتحو فوق فراشو يولس الفراش كي النمر بالطاشات نتاع الكرطوش
ومرات يفتحو فوق ملابسوا ومن فوق الطابلية يدخل للقش لاخر
بكري كنا نكتبوا بالطباشير طبشور واحد بب1 دينار يكمل ليك فصل كامل
واللي ما عندوش يروح كاش سكنة يبنو فيها جديدة يلم الجبس المكسر ويكتب بيه
احيانا تقول تبا لهذه الحضارة والتطور الالي ماش حنا ماليها
لازم نتقبلوا
في العام تلقى روحك شاري 365 كرتوش
وغاسلين الفراش 365 مرة
وغاسلين الطابليات 365 مرة
الغبينة والتعب الكبير على الامهات مساكين
وليت نكره الكرتوش واللوحة كيما كنت نكره بكري القرايا يوم السبت
التلميذ يقرا في السنة الاولى ابتدائي او السنة الثانيو ابتدائي
كل يوم اشرولي كرتوش نتاع اللوحة راه كمل لي
ومرات يفتحو فوق فراشو يولس الفراش كي النمر بالطاشات نتاع الكرطوش
ومرات يفتحو فوق ملابسوا ومن فوق الطابلية يدخل للقش لاخر
بكري كنا نكتبوا بالطباشير طبشور واحد بب1 دينار يكمل ليك فصل كامل
واللي ما عندوش يروح كاش سكنة يبنو فيها جديدة يلم الجبس المكسر ويكتب بيه
احيانا تقول تبا لهذه الحضارة والتطور الالي ماش حنا ماليها
لازم نتقبلوا
في العام تلقى روحك شاري 365 كرتوش
وغاسلين الفراش 365 مرة
وغاسلين الطابليات 365 مرة
الغبينة والتعب الكبير على الامهات مساكين