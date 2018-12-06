تبا لمخترع الكرتوش نتاع اللوحة

السلام عليكم



وليت نكره الكرتوش واللوحة كيما كنت نكره بكري القرايا يوم السبت

التلميذ يقرا في السنة الاولى ابتدائي او السنة الثانيو ابتدائي

كل يوم اشرولي كرتوش نتاع اللوحة راه كمل لي

ومرات يفتحو فوق فراشو يولس الفراش كي النمر بالطاشات نتاع الكرطوش

ومرات يفتحو فوق ملابسوا ومن فوق الطابلية يدخل للقش لاخر

بكري كنا نكتبوا بالطباشير طبشور واحد بب1 دينار يكمل ليك فصل كامل

واللي ما عندوش يروح كاش سكنة يبنو فيها جديدة يلم الجبس المكسر ويكتب بيه

احيانا تقول تبا لهذه الحضارة والتطور الالي ماش حنا ماليها



لازم نتقبلوا

في العام تلقى روحك شاري 365 كرتوش

وغاسلين الفراش 365 مرة

وغاسلين الطابليات 365 مرة

الغبينة والتعب الكبير على الامهات مساكين