الاكل الصحي للحامل

أم محمد أيوب
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«لابد أن تأكلين كثيراً لأنك تأكلين لاثنين».. جملة تسمعها كثيرًا المرأة الحامل، ولكنها ليست صحيحة، فالعبرة ليست بالكم ولكن بالكيف، فهناك بعض الأطعمة المهمة لصحة الحامل ونمو جنينها، وأنتِ لست مجبرة لأكلها جميعًا، ولكن يمكنك اختيار ما تحبين منها، ويمكنك التعرف عليها من خلال هذا المقال.
المقال من هنا : News: Facelifted Mahindra KUV100 to be launched later this year
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المقال من هنا : News: Facelifted Mahindra KUV100 to be launched later this year
1-الضغط على الرابط
2-GetLink
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