متهجئ الحرف
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 17 أوت 2016
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- محل الإقامة
- الأردن - عمّان
- الجنس
- ذكر
أيُّها الأحباب
تعالوا بنا نقتسم زاد الحرف على هيئة شكرًا
لِنُحلّق سوياً عبر متاهات الأزمنة
نستلهم من فيض الشكر لغةً واعد
الآن نبدأ ، اربطوا الأحزمة ، إنّهُ النداء الأخير
هيّا ننطلق.
تعالوا بنا نقتسم زاد الحرف على هيئة شكرًا
لِنُحلّق سوياً عبر متاهات الأزمنة
نستلهم من فيض الشكر لغةً واعد
الآن نبدأ ، اربطوا الأحزمة ، إنّهُ النداء الأخير
هيّا ننطلق.