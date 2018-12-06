أيُّها الأحباب

تعالوا بنا نقتسم زاد الحرف على هيئة شكرًا

لِنُحلّق سوياً عبر متاهات الأزمنة

نستلهم من فيض الشكر لغةً واعد

الآن نبدأ ، اربطوا الأحزمة ، إنّهُ النداء الأخير

هيّا ننطلق. ​