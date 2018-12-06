شكرًا

متهجئ الحرف

متهجئ الحرف

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
17 أوت 2016
المشاركات
235
الإعجابات
803
النقاط
21
العمر
33
محل الإقامة
الأردن - عمّان
الجنس
ذكر
#1
أيُّها الأحباب
تعالوا بنا نقتسم زاد الحرف على هيئة شكرًا
لِنُحلّق سوياً عبر متاهات الأزمنة
نستلهم من فيض الشكر لغةً واعد
الآن نبدأ ، اربطوا الأحزمة ، إنّهُ النداء الأخير
هيّا ننطلق.
 
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