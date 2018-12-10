كيفاه تقولها بلهجتك ؟

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ان شاءالله راكم بخير شعب واش راك تهدر :love::love::love:


من فترة طرحنا فقرة كيفاه تقولها بلهجتك ؟

على صفحة المنتدى الرسمية في الفايس بووك
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وكانت الجملة المطروحة :


أنت مدعو يوم الخميس المقبل الى حفل خطوبة ابن عمتك احضر معك زوجتك واولادك ولاتنسى احضار الوالدة والوالد


مع كتابة اسم الولاية


تلقينا عدة مشاركات من عدة ولايات :

/بشار / قسنطينة/عنابة/وهران/خنشلة / الجلفة/سعيدة...
والمفاجأة كانت من طرف مشاركة أخت من ليبيا :love::love:



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والهدف : التعرف على لهجات بلادنا المختلفة
وايضا التعرف على لهجات بلدان عربية أخرى

كيفاه تقولها انت ايها اللماوي واللماوية بلهجتك ننتظر مشاركاتكم ؟

:love::love::love::love:




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ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
18 نوفمبر 2018
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13
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في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#3
راك معروض نهار لخميس الجاي حفلة خطوبة ولد عمتك متنساش تجيب معاك لمدام
واولاد وبلاك تنسى متجيبش معاك لوالد والوالدة
لولاية ههه كوكتال بوسعادة و سطيفo_Oo_Oo_O

فكرة مليحة ههه يعطيك الصحة
اختي سلطانة :whistle:;);)
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#4
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
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5,851
النقاط
611
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#4
تلاكيد معروض آسن نلخميس أداسن لوقاول مميس ن بتيش أويد معاش تمطوطش دطرواش و لا تتا أتاويد معاش ماماش د باباش
❤❤غرداية-بني يزجن
يعطيك الصحة موضوع شباب اختي ❤❤
 
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