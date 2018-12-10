السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 44,831
- الإعجابات
- 63,337
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان شاءالله راكم بخير شعب واش راك تهدر
من فترة طرحنا فقرة كيفاه تقولها بلهجتك ؟
على صفحة المنتدى الرسمية في الفايس بووك
وكانت الجملة المطروحة :
أنت مدعو يوم الخميس المقبل الى حفل خطوبة ابن عمتك احضر معك زوجتك واولادك ولاتنسى احضار الوالدة والوالد
مع كتابة اسم الولاية
تلقينا عدة مشاركات من عدة ولايات :
/بشار / قسنطينة/عنابة/وهران/خنشلة / الجلفة/سعيدة...
والمفاجأة كانت من طرف مشاركة أخت من ليبيا
والهدف : التعرف على لهجات بلادنا المختلفة
وايضا التعرف على لهجات بلدان عربية أخرى
كيفاه تقولها انت ايها اللماوي واللماوية بلهجتك ننتظر مشاركاتكم ؟
شاركونا
ان شاءالله راكم بخير شعب واش راك تهدر
من فترة طرحنا فقرة كيفاه تقولها بلهجتك ؟
على صفحة المنتدى الرسمية في الفايس بووك
وكانت الجملة المطروحة :
أنت مدعو يوم الخميس المقبل الى حفل خطوبة ابن عمتك احضر معك زوجتك واولادك ولاتنسى احضار الوالدة والوالد
مع كتابة اسم الولاية
تلقينا عدة مشاركات من عدة ولايات :
/بشار / قسنطينة/عنابة/وهران/خنشلة / الجلفة/سعيدة...
والمفاجأة كانت من طرف مشاركة أخت من ليبيا
والهدف : التعرف على لهجات بلادنا المختلفة
وايضا التعرف على لهجات بلدان عربية أخرى
كيفاه تقولها انت ايها اللماوي واللماوية بلهجتك ننتظر مشاركاتكم ؟
شاركونا