السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ان شاءالله راكم بخير شعب واش راك تهدر

من فترة طرحنا فقرة كيفاه تقولها بلهجتك ؟



على صفحة المنتدى الرسمية في الفايس بووك



وكانت الجملة المطروحة :

أنت مدعو يوم الخميس المقبل الى حفل خطوبة ابن عمتك احضر معك زوجتك واولادك ولاتنسى احضار الوالدة والوالد

مع كتابة اسم الولاية

تلقينا عدة مشاركات من عدة ولايات :

/بشار / قسنطينة/عنابة/وهران/خنشلة / الجلفة/سعيدة...

والمفاجأة كانت من طرف مشاركة أخت من ليبيا

والهدف : التعرف على لهجات بلادنا المختلفة

وايضا التعرف على لهجات بلدان عربية أخرى

كيفاه تقولها انت ايها اللماوي واللماوية بلهجتك ننتظر مشاركاتكم ؟