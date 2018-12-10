دعوة العلمانيين للمرأة

أ

أبو إبراهيم .

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
28 نوفمبر 2018
المشاركات
29
الإعجابات
35
النقاط
3
العمر
25
محل الإقامة
عين تموشنت
الجنس
ذكر
#1
أن تخدمي زوجك وتهتمي ببيتك #مهانة !!! , وأن تخرجي من بيتك لتخدمي رجلا غريبا وتخضعي لقوانينه وقوانين شركته ، #عزة !!! .
أن يطعمك زوجك ويكسوك ويسكنك وينفق عليك #مهانة !!! , وأن تفتحي محفظتك لتنفقي على نفسك #عزة !!! .
أن تتزيني لزوجك وتحرصي على طاعته في المعروف #مهانة !!!, وأن تتزيني لصاحب الشركة وتطيعه في كل شيء ، معروفا كان ، أو غير معروف #عزة !!! .

عجيب أمر المرأة عندما تمردت على الزوج ؛ أُذلت #لجميع الرجال ، هاهي تلبس على مراد صاحب الشركة وتقضي #طيلة عمرها تدرس ما يرضيه عنها ويجعله يوظفها عنده مقابل #دريهمات, هاهي لا تفكر في مناقشة أوامره وإنما السمع والطاعة, وهاهي لا حق لها في قول تعبت أو أن ترفع صوتها عليه, لا حق لها في أن تتغيب يوما عن ##خدمته إلا إن جاءته بالتبرير, وإلا الطرد وإلا العقوبات.. ثم السمع #والطاعة.
#هاهي تركض وراء التاكسي وتترجى سائق الحافلة بأن ..
#قالوا لها لا يمتهنك زوجك, فجعلوها ممتهنة عند الجميع .. هذه هي المرأة #المعاصرة, هذه هي التي سيقدموها لنا على أنها ناجحة, ##

فهل سنقتنع ..💦
 
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