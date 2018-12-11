هديتي🌸 لك أختـــــــــي في الله

ملكة زوجي
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لأنني أحبكِ في الله..
وأرجو لكِ الفوز بالجنات .. كتبتُ لكِ هذه الكلمات..
من أعماق قلبي.. سطرتُُها بيدي وحبرتُُها بدمي ، لك أنتِ ..
نعم أنتِ أنتِ عزيزتي !!
أخيرا وليس آخرا
يا عزيزتي لماوية
، ديننا يحثنا على الأمل وحسن الظن بالله..
قال الله عز وجل: "أنا عند ظن عبدي بي"، فأحسني الظن بالله، وما
اختاره الله لك أحسن مما تختاريه لنفس
وأرجو لكِ الفوز بالجنات .. كتبتُ لكِ هذه الكلمات..
من أعماق قلبي.. سطرتُُها بيدي وحبرتُُها بدمي ، لك أنتِ ..
نعم أنتِ أنتِ عزيزتي !!
أخيرا وليس آخرا
يا عزيزتي لماوية
، ديننا يحثنا على الأمل وحسن الظن بالله..
قال الله عز وجل: "أنا عند ظن عبدي بي"، فأحسني الظن بالله، وما
اختاره الله لك أحسن مما تختاريه لنفس
قلمي مما جال بخاطري