هديتي🌸 لك أختـــــــــي في الله

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
407
الإعجابات
319
النقاط
13
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#1
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اسعد الله مسائكم اخواتي اللماويات

أختـــــــــاه


لأنني أحبكِ في الله..
وأرجو لكِ الفوز بالجنات .. كتبتُ لكِ هذه الكلمات..
من أعماق قلبي.. سطرتُُها بيدي وحبرتُُها بدمي ، لك أنتِ ..

نعم أنتِ أنتِ عزيزتي !!

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أخيرا وليس آخرا
يا عزيزتي لماوية
، ديننا يحثنا على الأمل وحسن الظن بالله..
قال الله عز وجل: "أنا عند ظن عبدي بي"، فأحسني الظن بالله، وما
اختاره الله لك أحسن مما تختاريه لنفس

قلمي مما جال بخاطري

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