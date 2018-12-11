هديتي🌸 لك أختـــــــــي في الله

لأنني أحبكِ في الله ..



وأرجو لكِ الفوز بالجنات .. كتبتُ لكِ هذه الكلمات ..

من أعماق قلبي .. سطرتُُها بيدي وحبرتُُها بدمي ، لك أنتِ ..

نعم أنتِ أنتِ عزيزتي !!

أخيرا وليس آخرا

يا عزيزتي لماوية