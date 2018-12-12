اتق الله حيثما كنت

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اللهم آمين يا رب العالمين

معنى عميق جدا للحديث ،واتقاء الله من الامور التي تجعل الانسان يتقيد بأوامر ربه والابتعاد عن نواهيه

وما اروع اللين في المعاملة بين الناس ،فلا ضغائن ولا دسائس وهذا مخافة الله في عباده

بارك الله فيك على الدرس فهو سهل للفهم وعميق في نفس الوقت

جزاك الله خيرا كثيرا ،وننتظر منك المزيد من هذه الدروس المبسطة لتكون في متناولنا

إحترامي وتقديري ​