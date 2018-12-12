طريقة طي منديل تخرج وديكور

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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هدا الموضوع كان من المفروض اضعه من فترة لكني نسيت الصور
والآن اتيت لكم بها
طريقة طي مناديل التخرج :
حضرتها لتخرج أخي في شهر سبتمبر الماضي
استعملت مناديل ورقية سوداء وبيضاء وخيط
اضع المنديل الاسود من الاسفل واضع فوق الابيض واحاول تسويته بطريقة الطي على اثنين
الف على طريقة الشهادة وامسك في الوسط بالخيط
استعملت ايضا مناديل باللون الاحمر
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