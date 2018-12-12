طريقة طي منديل تخرج وديكور



والآن اتيت لكم بها هدا الموضوع كان من المفروض اضعه من فترة لكني نسيت الصوروالآن اتيت لكم بها

طريقة طي مناديل التخرج :

حضرتها لتخرج أخي في شهر سبتمبر الماضي

استعملت مناديل ورقية سوداء وبيضاء وخيط

الف على طريقة الشهادة وامسك في الوسط بالخيط

استعملت ايضا مناديل باللون الاحمر

اضع المنديل الاسود من الاسفل واضع فوق الابيض واحاول تسويته بطريقة الطي على اثنين