طريقة طي منديل تخرج وديكور

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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#1
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#1


هدا الموضوع كان من المفروض اضعه من فترة لكني نسيت الصور
والآن اتيت لكم بها :giggle::giggle:

طريقة طي مناديل التخرج :

حضرتها لتخرج أخي في شهر سبتمبر الماضي


استعملت مناديل ورقية سوداء وبيضاء وخيط

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اضع المنديل الاسود من الاسفل واضع فوق الابيض واحاول تسويته بطريقة الطي على اثنين

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الف على طريقة الشهادة وامسك في الوسط بالخيط

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استعملت ايضا مناديل باللون الاحمر

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المرفقات

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