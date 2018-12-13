عرض بيع بيع مبلغ 500$ PERFECTMONEY/PAYEER مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
MESSI23000
المبلغ
500 ( USD )
سعر البيع
193 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيرفكت موني - Perfect Money
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
5,178
الإعجابات
675
النقاط
331
#1
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله الرحمن الرحيم


متوفر مبلغ 500دولار PERFECT MONEY/PAYEER /SKRILL/NETELLER للبيع
سعر الدولار = 193دج (ثابت)

أقل مبلغ للحجز = 50دولار

العمولة على الشاري





الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,297
الإعجابات
3,036
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
#4
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
5,178
الإعجابات
675
النقاط
331
#4
قال hol98:
السلام عليكم يا فئام الناس

أما بعد هلا بعتم لنا ما قيمته 82 دولار على البايير P75784704
إضغط للتوسيع...
عليكم السلام اخي تم حجز لك 82$ دولار بايير مقابل 15830دج
 
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